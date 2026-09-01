TXNM Energy recule après une émission d'actions de 400 millions de dollars liée à l'accord avec Blackstone

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1er septembre - ** Les actions de TXNM Energy ( TXNM.N ), fournisseur d’électricité soumis à la réglementation, ont reculé de 0,5 % à 57,35 dollars avant l’ouverture mardi, après la fixation du prix d’une émission secondaire de 400 millions de dollars

** La société basée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a annoncé lundi en fin de journée avoir placé environ 7,1 millions d’actions au prix de 56,50 dollars, soit une décote de 1,9 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser un prêt à terme de 400 millions de dollars lié à la fusion en cours avec la division d’infrastructures de Blackstone ( BX.N )

** Wells Fargo, qui a accordé ce prêt à terme à TXNM, est le seul teneur de livre de l’opération

** En juillet, TXNM et Blackstone Infrastructure ont prolongé l’accord de fusion jusqu’au 31 mai 2027 après que la Commission de régulation publique du Nouveau-Mexique a annulé un PIPE de 400 millions de dollars (c’est-à-dire un investissement privé dans une société cotée) lié à l’opération

** En mai 2025 , les sociétés avaient initialement annoncé une opération de retrait de la cote d’un montant de 11,5 milliards de dollars

** À la clôture de lundi, l’action TXNM affichait une baisse de 2 % depuis le début de l’année