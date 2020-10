Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter enregistre un nombre d'utilisateurs inférieur aux attentes au T3 Reuters • 30/10/2020 à 01:23









30 octobre (Reuters) - Twitter TWTR.N a fait état jeudi d'une hausse du nombre de ses utilisateurs plus faible que prévu, et a prévenu que la hausse des dépenses s'amplifierait au quatrième trimestre faisant chuter l'action 16%. Le réseau social a annoncé estimer la hausse de ses dépenses à près de 20% au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, notamment à cause d'une hausse de ses investissements. Twitter a aussi déclaré qu'il lui était difficile de prévoir la réaction des annonceurs à l'approche de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens susceptibles d'être ciblés par la publicité s'est établi à 187 millions, un chiffre en dessous des 195,2 millions prévus par les analystes. Le chiffre d'affaires global du groupe sur la période est ressorti à 936 millions de dollars (802 millions d'euros), en hausse de 14% sur un an. (Sheila Dang; version française Camille Raynaud)

