Carmat: redressement judiciaire et reprise de cotation

(CercleFinance.com) - Carmat fait savoir que le Tribunal des Affaires Economiques de Versailles a décidé ce jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société le 30 juin.



Pendant la période d'observation, Carmat poursuivra son exploitation et étudiera toutes les options permettant la continuité de ses activités, y compris un éventuel plan de cession.



La société précise qu'elle s'efforcera de continuer à assurer le support des patients équipés du coeur artificiel Aeson.



Par ailleurs, CARMAT indique que la cotation de son action reprendra le 2 juillet 2025 à l'ouverture des marchés, après suspension.



Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement selon l'évolution de la situation et de la procédure.





Valeurs associées CARMAT 0,3305 EUR Euronext Paris 0,00%