Twist Bioscience recule après avoir lancé une émission d'actions de 250 millions de dollars

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4 août - ** Les actions de la société de biotechnologie Twist Bioscience ( TWST.O ) reculent de 1,1 % à 98,38 dollars en après-bourse, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** TWST lance une émission d'actions de 250 millions de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour la R&D, l'extension de ses capacités de production et l'élargissement de sa gamme de produits, le solde étant affecté à d'autres fins

** Goldman Sachs, William Blair, Leerink et Guggenheim sont les co-chefs de file de l'opération

** La société, basée à South San Francisco, en Californie, compte environ 62,7 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 6,2 milliards de dollars

** Le titre a clôturé en baisse de 1,6 % à 99,44 dollars, mais a plus que triplé depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 10 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 112 dollars, selon les données de LSEG