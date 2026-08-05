Twist Bioscience en hausse après une augmentation du montant de sa levée de fonds par émission d'actions à 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de Twist Bioscience ( TWST.O ) a progressé de 1,2% à 100,62 dollars avant l'ouverture de la séance de mercredi, après l'annonce d'une levée de fonds complémentaire de 300 millions de dollars, supérieure aux prévisions ** La société de biotechnologie a vendu mardi en fin de journée environ 3,1 millions d'actions à 96 dollars ** Le montant de l'offre a été augmenté par rapport aux 250 millions de dollars et le prix a été fixé avec une décote de 3,5% par rapport au dernier cours de clôture

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour la R&D, l’extension de ses capacités de production et l’élargissement de sa gamme de produits, le solde étant affecté à d’autres fins

** Goldman Sachs, William Blair, Leerink et Guggenheim sont les co-chefs de file

** La société, basée à South San Francisco, en Californie, compte environ 62,7 millions d'actions en circulation

** Depuis le début de l’année, l’action a plus que triplé jusqu’à mardi

** La note moyenne attribuée par 10 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 115 dollars, selon les données de LSEG