Twilio en hausse après que Citizens a relevé son objectif de cours

30 décembre - ** Les actions de la plateforme de communication en nuage Twilio TWLO.N augmentent de 2,69 % à 145,33 $

** Citizens relève son objectif de cours de 165 à 185 $, soit une hausse de 30,7 % par rapport à la dernière clôture de 141,52 $

** La société de courtage estime que TWLO représente une opportunité intéressante en raison de sa plate-forme de communications unifiées et de données et de sa capacité à exploiter un marché potentiel de 118 milliards de dollars d'ici 2028

** Une part importante de l'activité d'ElevenLabs, un partenaire privé de Twilio dans le domaine de la voix artificielle, utilise son infrastructure de téléphonie et de plate-forme de communications en tant que service - Citizens

** 22 des 30 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou un "fort achat", 6 comme un "maintien" et 2 comme une "vente"; l'objectif de cours médian est de 145 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, TWLO a progressé de 30,9% depuis le début de l'année