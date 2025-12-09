Twenty One Capital, soutenu par le Tether, devrait chuter lors de ses débuts en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de la société de trésorerie cryptographique Twenty One Capital XXI.N ont plongé avant leur premier jour de transactions mardi, suite à l'achèvement de la fusion prévue de la société avec une société d'acquisition à vocation spécifique, alors que les actions liées aux cryptomonnaies font face à une pression croissante.

La nouvelle société, qui sera cotée sous le symbole boursier "XXI" à la Bourse de New York, était en baisse de 26,4 % à 10,50 $ dans les échanges de pré-marché.

Twenty One est détenue majoritairement par le géant du stablecoin Tether et la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex, avec des participations minoritaires détenues par l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T . Elle a été créée en fusionnant avec le véhicule d'acquisition à vocation spécifique Cantor Equity Partners CEP.O dans le cadre d'un accord annoncé pour la première fois en avril.

La nouvelle société détient plus de 43 500 bitcoin s BTC= , ce qui en fait la troisième plus grande entreprise détentrice de cryptomonnaies au monde, selon la publication spécialisée The Block.

Ses avoirs valent plus de 3,97 milliards de dollars sur la base du dernier cours de clôture du bitcoin, qui s'élevait à 91 350,84 dollars, selon les calculs de Reuters.

Cantor Equity est une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) soutenue par Cantor Fitzgerald, une banque d'investissement et une société de courtage présidée par Brandon Lutnick, le fils du secrétaire américain au commerce Howard Lutnick.

Les SPAC fusionnent avec des startups privées, leur offrant une alternative pour entrer en bourse. Les actions de Cantor Equity avaient bondi de 380 % sur l'année en avril, avant de perdre une grande partie de ces gains, et n'ont gagné que 37 % depuis le début de l'année.

Twenty One rejoint les marchés publics alors que les cryptomonnaies sont confrontées à une pression à la vente, le bitcoin lui-même ayant chuté de plus de 28 % par rapport à son record de 126 223,18 dollars le 6 octobre.

Les sociétés de "trésorerie d'actifs numériques" (DAT) ont perdu du terrain dans le cadre de la baisse générale des cryptomonnaies, ce qui alimente les inquiétudes concernant les tensions dans ce secteur de niche à croissance rapide.

Portées par la position favorable aux cryptomonnaies du président américain Donald Trump et inspirées par la société MicroStrategy de Michael Saylor MSTR.O , un certain nombre de sociétés cotées en bourse ont commencé à investir dans les cryptomonnaies dans l'espoir d'obtenir des rendements plus élevés.