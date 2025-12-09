Twenty One Capital, soutenu par le Tether, chute lors de ses débuts en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'action est proche du niveau de prix le plus bas de la SPAC depuis avril

*

Ses avoirs actuels en font le troisième plus grand détenteur de BTC d'entreprise

(Mise à jour des prix après l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan

Les actions de la société de trésorerie cryptographique Twenty One Capital XXI.N ont plongé lors de leur premier jour de transactions mardi, suite à l'achèvement de la fusion prévue de la société avec une société de chèque en blanc, alors que les actions liées à la crypto-monnaie sont confrontées à une pression croissante.

La nouvelle société, quise négocie sous le symbole "XXI" à la Bourse de New York, était en baisse de24,3 % à10,8 dollars.

Twenty One est détenue majoritairement par le géant du stablecoin Tether et l'échange de crypto-monnaies Bitfinex, avec des participations minoritaires détenues par l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T . Elle a été formée en fusionnant avec le véhicule à chèque Cantor Equity Partners CEP.O dans une transaction annoncée pour la première fois en avril.

La nouvelle société détient plus de 43 500 bitcoin s BTC= , ce qui en fait la troisième plus grande entreprise détentrice de crypto-monnaie au monde, selon la publication cryptographique The Block.

Ses avoirs valent plus de 3,97 milliards de dollars sur la base du dernier cours de clôture du bitcoin, soit 91 350,84 dollars, selon les calculs de Reuters.

Cantor Equity est une société d'acquisition à but spécial (SPAC) soutenue par Cantor Fitzgerald, une banque d'investissement et une société de courtage présidée par Brandon Lutnick, le fils du secrétaire américain au commerce Howard Lutnick.

Les SPAC fusionnent avec des startups privées, leur offrant une alternative pour entrer en bourse. Les actions de Cantor Equity avaient bondi de 380 % sur l'année en avril, avant de perdre une grande partie de ces gains, et n'ont gagné que 3,9 % depuis le début de l'année.

Twenty One rejoint les marchés publics alors que les crypto-monnaies sont confrontées à une pression à la vente, le bitcoin lui-même ayant chuté de plus de 28 % par rapport à son record de 126 223,18 dollars le 6 octobre.

les sociétés de "trésorerie d'actifs numériques" ou DAT ont perdu du terrain dans le cadre de la baisse générale des crypto-monnaies, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant le stress dans ce secteur de niche mais à croissance rapide, l'accent étant également mis sur la métrique "mNAV", c'est-à-dire la valeur d'entreprise d'une société par rapport à ses avoirs en crypto-monnaies .

" Il est de plus en plus difficile pour les DAT de lever des capitaux et nous sommes dans un environnement où les DAT doivent montrer une différenciation matérielle pour justifier les multiples mNAV auxquels ils se négociaient plus tôt en 2025", a déclaré John Todaro, analyste de recherche senior chez Needham.

Portées par la position favorable aux crypto-monnaies du président américain Donald Trump et inspirées par la stratégie de Michael Saylor MSTR.O , un certain nombre d'entreprises cotées en bourse ont commencé à investir dans les crypto-monnaies dans l'espoir d'obtenir des rendements plus élevés.