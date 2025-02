Twelve Capital et Lumyna Investments lancent un fonds axé sur l'assurance paramétrique

(AOF) - Twelve Capital et Lumyna Investments, société spécialisée de Generali Investments, ont annoncé le lancement du Lumyna Twelve Capital Parametric ILS Fund. Il est " conçu pour offrir de la diversification, des rendements améliorés et une performance décorrélée en investissant "dans des transactions d'assurance paramétriques innovantes " précisent les 2 sociétés.

" Couvrant les risques naturels et climatiques, l'assurance paramétrique repose sur des mécanismes de déclenchement basés sur des indicateurs tiers indépendants (tels que la magnitude d'un séisme), ce qui permet des paiements rapides tout en éliminant les coûts de gestion des sinistres et d'ajustement des pertes ", expliquent Twelve Capital et Lumyna Investments.

Financé par un investisseur institutionnel européen, le fonds collaborera avec la fintech Descartes Underwriting et Generali, bénéficiant des capacités du premier en matière d'origination et de souscription et du bilan d'assurance de 1er rang du second.

Le fonds prévoit également d'investir dans des "cat bonds" (obligations catastrophes) et des ILWs afin d'améliorer encore davantage la liquidité et la diversification.

Twelve Capital agira en tant que gestionnaire d'investissement, apportant son expertise en matière d'Insurance-Linked Securities (ILS), tandis que le fonds s'appuiera sur la solide infrastructure et la forte présence commerciale de Lumyna.