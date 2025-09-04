TV: le groupe Berlusconi prend le contrôle de l'Allemand ProSiebenSat.1 pour former un géant européen

Le patron de MFE Pier Silvio Berlusconi photographié en 2020 alors qu'il était vice-président de Mediaset Group. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le groupe italien MediaForEurope (MFE), contrôlé par la famille Berlusconi, a annoncé jeudi qu'il avait pris le contrôle de 75,6% du capital de l'allemand ProSiebenSat.1, avec pour objectif de former un géant européen face aux plateformes américaines de streaming.

MFE, qui détenait déjà 33,7% du groupe allemand, a acquis 41,9% supplémentaires avec cette offre publique d'achat lancée fin mars, a indiqué le groupe italien dans un communiqué.

Avec cette prise de contrôle du groupe bavarois et les synergies qui vont en résulter, MFE veut créer un groupe médiatique capable de faire face à la concurrence croissante des grandes plateformes en ligne américaines telles que Netflix ou Amazon.

MFE rassemblait déjà les chaînes majeures Canale 5, Italia Uno ou TgCom24 en Italie (ex-groupe Mediaset), Cuatro et Telecinco en Espagne, mais aussi le site de streaming Mediaset Infinity, la chaîne pour enfants Boing ou la société de production cinématographique Medusa.

Viennent s'y ajouter désormais des chaînes diffusées en Allemagne, Autriche et Suisse comme Kabel Eins, ProSieben, la plateforme en ligne Joyn ou la société de production TV Seven.One, avec des émissions animées par des têtes d'affiche comme la mannequin Heidi Klum ("Germany's Next Top Model") ou le duo d'humoristes Joko et Klaas.

Le patron de MFE Pier Silvio Berlusconi, fils de l'ex-président du Conseil et magnat Silvio Berlusconi, avait déclaré fin juillet vouloir construire "un groupe européen fort, ancré localement et d'une taille suffisante pour être compétitif à l'échelle mondiale".

MFE a dû faire face à la concurrence du groupe tchèque PPF, deuxième actionnaire de ProSiebenSat.1, qui a lancé une offre concurrente. Mais MFE a amélioré son offre fin juillet et PPF s'est incliné fin août en apportant ses 15,68% à MFE. ProSieben avait recommandé à ses actionnaires d'accepter l'offre de MFE, qui valorisait le groupe à 1,9 milliard d'euros.

Le groupe va couvrir "cinq marchés clés européens, ProSiebenSat.1 étant un leader en Allemagne, en Autriche et en Suisse, et MFE en Italie et en Espagne, atteignant une population totale d'environ 210 millions de personnes", a souligné le PDG de ProSiebenSat.1 Bert Habets, dans un communiqué.

"Dans les semaines à venir, nous travaillerons en étroite collaboration avec MFE pour identifier les opportunités les plus prometteuses en vue d'une collaboration approfondie", a ajouté M. Habets. ProSiebenSat.1 "reste concentré sur la transformation numérique du secteur du divertissement", notamment via sa plateforme Joyn, a-t-il précisé.

Le gouvernement allemand avait de son côté exprimé des inquiétudes sur l'impact que cette prise de contrôle pourrait avoir sur l'indépendance des rédactions du deuxième groupe médiatique allemand derrière RTL, alors que Mediaset avait accompagné en son temps la carrière politique de son fondateur Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi a tenu à rassurer le ministre de la Culture allemand Wolfram Weiner lors d'une rencontre mardi à Berlin.

"L'indépendance éditoriale est d'une importance centrale – elle ne doit pas être compromise. Nous sommes d'accord sur ce point, et c'est une bonne base pour un engagement réussi sur le marché médiatique allemand", a déclaré Wolfram Weimer dans un communiqué.

Pier Silvio Berlusconi a assuré que le groupe allait "proposer une offre plus locale, encore davantage adaptée au public allemand : avec plus d'actualités, plus d'émissions de divertissement et plus de séries télévisées – et à terme, moins d'adaptations de formats (existants)".

MFE, dont le siège social est aux Pays-Bas, a "réaffirmé son intention de payer des impôts là où les chaînes sont exploitées et où les contenus sont produits", a assuré le ministère allemand.