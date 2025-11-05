Turkish Airlines rencontrera Boeing et CFM dans les prochaines semaines, selon son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Turkish Airlines a annoncé une commande de 150 avions 737 MAX en septembre

*

Bolat déclare qu'il finalisera "l'accord ou pas" après des discussions imminentes

*

L'investissement dans un centre de maintenance de moteurs en Turquie est à l'étude

*

Turkish Airlines recherche des opportunités en Asie et en Amérique

(Ajout de citations, de détails, de contexte) par Ebru Tuncay

Turkish Airlines rencontrera Boeing et le fournisseur de moteurs CFM dans les semaines à venir pour décider d'un accord prévu pour une commande majeure de 737 MAX, a déclaré le président Ahmet Bolat mercredi.

Turkish Airlines THYAO.IS a déclaré en septembre qu'elle commanderait 75 avions Boeing 787 et qu'elle avait achevé les négociations pour acheter 150 avions 737 MAX, sous réserve des discussions sur les moteurs, dans le cadre d'un accord très attendu coïncidant avec une rencontre entre les dirigeants des deux pays.

M. Bolat a ensuite déclaré le mois dernier que Turkish Airlines pourrait transférer la commande de 737 à son rival Airbus AIR.PA si les négociations avec CFM n'avançaient pas.

"Ces discussions sont en cours. Nous aurons probablement Boeing et le motoriste réunis dans quelques semaines. Nous demanderons: "Êtes-vous partants ou non?" Si ce n'est pas le cas, nous tournerons la page", a déclaré M. Bolat lors d'une interview.

M. Bolat a précisé que les détails d'un éventuel investissement visant à créer un centre de maintenance de moteurs en Turquie faisaient également l'objet de discussions dans le cadre des négociations.

L'entreprise transatlantique CFM International, codétenue par GE Aerospace et Safran, est le seul fournisseur de moteurs pour le Boeing 737 MAX et est en concurrence avec Pratt & Whitney (RTX RTX.N ) pour les contrats avec les compagnies aériennes pour la famille Airbus A320neo.

Une série de pénuries de moteurs et des retards de maintenance de plus en plus importants ont fait grimper les prix des pièces de moteur et entraîné une discorde croissante entre les fournisseurs et les compagnies aériennes dans l'ensemble de l'industrie.

Les compagnies aériennes du monde entier ont exprimé leur frustration face à ces perturbations, notamment Turkish Airlines, qui est confrontée à des retards liés aux moteurs Pratt & Whitney sur sa flotte d'Airbus existante.

M. Bolat a également déclaré que l'acquisition par Turkish Airlines d'une participation minoritaire dans la compagnie espagnole Air Europa était presque terminée, ajoutant que la compagnie nationale envisageait des opportunités en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans d'autres régions.

"Bien sûr, pourrions-nous avoir un tel partenaire en Asie? Nous y travaillons par le biais d'une coentreprise ou d'une acquisition d'actions. Nos discussions sur l'Asie se poursuivent", a déclaré M. Bolat.

Au début de l'année, Turkish Airlines a accepté d'investir 300 millions d'euros en dette convertible, ce qui équivaut à une participation de 25 à 27 % dans Air Europa , devançant ses rivaux européens Lufthansa LHAG.DE et Air France-KLM

AIRF.PA .