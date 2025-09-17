 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Turkish Airlines n'a pas l'intention d'augmenter sa participation dans la compagnie espagnole Air Europa, selon son président
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, a déclaré mercredi que la compagnie nationale n'avait pas l'intention d'augmenter sa participation dans la compagnie espagnole Air Europa au-delà de la part minoritaire qu'elle est en train d'acquérir.

"Nous ne sommes pas intéressés par la possession d'Air Europa, nous sommes intéressés par la collaboration avec Air Europa", a déclaré Ahmet Bolat.

S'adressant aux journalistes à Séville, Ahmet Bolat a également déclaré que d'autres soumissionnaires pour Air Europa en Espagne avaient échoué en raison des modèles commerciaux qu'ils proposaient et que l'accord avait été approuvé par International Airlines Group (IAG), qui détient une participation de 20 % dans Air Europa.

Turkish Airlines investira 300 millions d'euros (355,14 millions de dollars) en dette convertible, ce qui équivaut à une participation de 25 à 27 % dans Air Europa, a également déclaré Ahmet Bolat.

(1 dollar = 0,8447 euro)

