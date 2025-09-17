information fournie par Boursorama avec AFP • 17/09/2025 à 16:18

La Chine interdit à ses entreprises l'achat de puces Nvidia, le titre baisse

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

L'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a interdit aux entreprises technologiques du pays d'acheter des puces de l'américain Nvidia , accusé par Pékin d'entorse à la concurrence, rapporte mercredi le Financial Times.

L'information a été mal accueillie par les investisseurs et peu après l'ouverture de Wall Street, le titre Nvidia perdait 1,96%, vers 13H50 GMT.

A l'occasion d'une conférence de presse, mercredi, à Londres, le patron du géant américain des microprocesseurs, Jensen Huang, s'est dit "déçu par ce [qu'il observait]".

"Nous ne pouvons approvisionner un marché que si le pays concerné le veut bien", a-t-il commenté.

Acteur central du développement de l'intelligence artificielle (IA), Nvidia est devenu un enjeu stratégique au cœur des relations diplomatiques et commerciales entre États-Unis et Chine.

Soumis à des interdictions d'exportation pour ses puces avancées vedettes par le gouvernement américain, Nvidia avait déjà mis au point plusieurs modèles de moindre capacité échappant aux restrictions imposées par les États-Unis.

Mais celles-ci ont été elles aussi interdites, une à une, de commercialisation vers la Chine; seule la RTX PRO 6000D, appuyée sur la technologie la plus récente de Nvidia, appelée Blackwell, était encore autorisée à l'exportation.

L'Autorité chinoise de régulation des marchés (SAMR) a affirmé lundi que Nvidia avait "violé la loi anti-monopole de la République populaire de Chine", sans plus de précision, ce qu'a démenti le groupe, mardi.

Début septembre, le vice-président de l'association de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, Wei Shaojun, a appelé publiquement les entreprises du pays à réduire leur dépendance à Nvidia.

Les processeurs graphiques ou GPU (graphics processing units) de l'entreprise californienne sont considérées comme un matériau essentiel au développement de l'IA générative du fait de leurs capacités de calcul étendues.

"Je suis patient", a déclaré mercredi Jensen Huang. "Nous continuerons à soutenir le gouvernement et les entreprises chinoises à leur convenance."

"La Chine essaye simplement de mettre une pression supplémentaire sur les États-Unis pour obtenir des conditions plus favorables" sur le plan commercial, a estimé Sam Stovall, analyste de CFRA.

"S'il y a un accord", a-t-il ajouté, "les restrictions sur Nvidia seront levées."

Chine et États-Unis poursuivent leurs discussions sur le cadre de leurs échanges commerciaux et ont écarté l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane jusqu'au 10 novembre.