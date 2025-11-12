 Aller au contenu principal
Turkcell et Google signent un accord de coopération sur les technologies en nuage
12/11/2025



L'opérateur turc de télécommunications Turkcell TCELL.IS a signé mercredi un accord avec Google GOOGL.O pour une coopération stratégique sur les technologies de l'informatique dématérialisée, a indiqué la société dans un communiqué.

Dans la déclaration, Turkcell a indiqué qu'il développerait l'infrastructure de son centre de données et prévoyait d'investir 1 milliard de dollars jusqu'à la fin de 2032 dans le cadre de l'accord.

Valeurs associées

ALPHABET-A
291,3100 USD NASDAQ +0,42%


