Turenne lance un nouveau fonds dédié aux sociétés médicales innovantes

(NEWSManagers.com) - Turenne Groupe élargit une nouvelle fois son offre dans la santé. La société de gestion lance la commercialisation d’un nouveau fonds dédié aux sociétés médicales innovantes. Baptisé Next Health Capital, ce véhicule espère réunir 150 millions d’euros pour investir dans dix à quinze entreprises. «Nous souhaitons ici apporter la brique manquante à nos fonds de capital-risque et de LBO», explique Mounia Chaoui, managing partner chez Turenne. «Les entreprises présentant déjà un chiffre d’affaires mais pas encore rentables en raison de leurs investissements seront ici ciblées», ajoute-t-elle.

Le fonds investira plus particulièrement dans des sociétés médicales françaises et européennes évoluant dans les domaines du diagnostic, de la e-santé, des dispositifs médicaux et des plateformes de services et de production.

A ce jour, Turenne Santé dispose de 300 millions d’euros sous gestion et compte 18 sorties, pour un multiple moyen d’environ 3 fois la mise. L’équipe innovation de Turenne Santé s’appuie sur six collaborateurs, depuis le recrutement de la directrice d’investissement Claire Poulard (ex-Omnes) et du venture partner Vincent Fert (ancien PDG d’Ipsogen).