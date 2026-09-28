Turbulences en vue pour Boeing ?

La mise en service commercial du MAX 10 et les premières livraisons du MAX 7 vont-elles être retardées ? C'est ce que craint le média spécialisé The Air Current, qui rapporte que l'avionneur est confronté à un problème affectant le logiciel de gestion de vol. La FAA s'est saisie du problème.

C'est un coup dur pour Boeing : alors que la certification du 737 MAX 10 semblait imminente, l'avionneur doit composer avec un dysfonctionnement logiciel.

Le problème ne se limite d'ailleurs pas au 737 MAX 10. En effet, la mise à jour logicielle potentiellement problématique est déjà installée dans les MAX 7, un modèle certifié cet été et dont les premières livraisons étaient imminentes.

La FAA a indiqué qu'elle évaluait le problème et qu'elle "prendrait des mesures immédiates si elle identifiait un risque pour la sécurité".

"A ce stade, il est difficile de déterminer si [ce problème] pourrait concerner une part significative de la flotte de 737 MAX en service hors des Etats-Unis", réagissent les analystes de Jefferies qui maintiennent pour l'instant leur conseil "achat sur le titre".

"Dans l'ensemble, nous tablons sur un impact limité sur la dynamique des heures de vol, sauf si la FAA décide d'immobiliser au sol les appareils concernés. Le sujet reste néanmoins à surveiller du côté des livraisons et pourrait potentiellement affecter les volumes de moteurs LEAP de Safran au quatrième trimestre", ajoutent-ils.

Depuis le début de l'année, le titre Boeing a cédé près de 9% dans un contexte de flambée des cours du pétrole.