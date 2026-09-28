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Projet d'attaque contre une base militaire en Angleterre : enquête sur un lien avec l'Iran (médias)
information fournie par AFP 28/09/2026 à 11:11

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Un véhicule blindé patrouille dans la base militaire américaine RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 28 septembre 2026 ( AFP / Ben STANSALL )

Un véhicule blindé patrouille dans la base militaire américaine RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 28 septembre 2026 ( AFP / Ben STANSALL )

La police antiterroriste britannique enquête pour déterminer si l'Iran est à l'origine d'un projet d'attaque "terroriste" contre une base militaire en Angleterre utilisée par l'armée américaine, rapportent lundi des médias britanniques.

Cinq hommes soupçonnés de "préparation d'un acte terroriste" ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche près de la base de la Royal Air Force de Fairford, dans le centre de l'Angleterre, que l'armée américaine utilise dans sa guerre contre l'Iran.

Interrogé pendant la nuit de dimanche à lundi par des journalistes sur les suspects, le président américain Donald Trump a déclaré : "Nous savons tout d'eux, et vous en entendrez parler très bientôt".

"On enquêtait sur eux. Ils voulaient faire de gros dégâts à notre base, et travailler avec les Britanniques a super bien fonctionné", avait-il plus tôt affirmé.

En mars, le Royaume-Uni a autorisé les Etats-Unis à utiliser la base de Fairford pour des "opérations défensives spécifiques visant l'Iran", afin de détruire des missiles iraniens.

Depuis, des bombardiers et d'autres appareils américains ont été vus en train de décoller et d'atterrir à Fairford.

Les enquêteurs de la police antiterroriste qui mènent l'enquête "cherchent à déterminer si les suspects ont des liens avec l'Iran", écrit le Times lundi.

Selon le Telegraph, la police "soupçonnerait l'Iran d'être l'acteur étatique le plus susceptible d'être à l'origine" de ce projet d'attaque.

En juillet, les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé d'attaquer la base de Fairford, avertissant que toute base utilisée pour lancer des attaques contre l'Iran constituerait une "cible légitime", selon ce quotidien.

Interrogé par Times Radio sur la possibilité que le projet d'attaque "ait été motivé par un Etat étranger hostile", le ministre de la Défense Wes Streeting a dit lundi qu'il ne souhaitait "pas spéculer à ce stade de l'enquête".

La police a été alertée dans la nuit de samedi à dimanche par une agricultrice vivant près de la base. Elle a raconté à la BBC lundi matin avoir vu "un groupe d'hommes masqués" alors qu'elle rentrait d'une soirée.

"J'ai compris que quelque chose de très inhabituel était en train de se passer", a-t-elle expliqué.

"Etant consciente de l'existence d'une menace pour la sécurité de la base, j'ai immédiatement appelé la police du ministère de la Défense. Le téléphone a sonné dans le vide et personne n'a répondu", a poursuivi cette femme qui n'a pas donné son nom. Elle a ensuite téléphoné à la police.

"Il semble que quelqu'un ait gravement failli à sa tâche dans cette affaire", a-t-elle critiqué.

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1 commentaire

  • 11:26

    Il y a déjà eu une attaque de militants pour dénoncer le soutien anglais à Israël. ... la cible des avions militaires. .. le moyen. de la peinture rouge. .. on sait tous comme les militants sont dangereux utilisant aussi le orange et le vert

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