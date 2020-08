Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tunisie-Le Premier ministre désigné choisit un gouvernement de technocrates Reuters • 25/08/2020 à 03:27









TUNIS, 25 août (Reuters) - Le Premier ministre tunisien désigné, Hichem Mechichi, a annoncé lundi la composition d'un gouvernement de technocrates sans étiquettes politiques, cherchant à prendre ses distances avec les querelles partisanes et à se concentrer sur la relance d'une économie durement affectée par la crise liée au coronavirus. Hichem Mechichi, âgé de 46 ans, était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement d'Elyes Fakhfakh, qui a démissionné le mois dernier après des accusations de conflit d'intérêts. Le président tunisien Kaïs Saïed a proposé Mechichi au poste de Premier ministre le 25 juillet. Le gouvernement Mechichi doit désormais obtenir la confiance du Parlement dans les prochains jours, sous peine de contraindre Saïed à dissoudre le Parlement et à organiser de nouvelles élections, ce qui amplifierait l'instabilité politique. (Tarek Amara; version française Jean Terzian)

