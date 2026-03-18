TUI rapatrie 10 000 clients après le déclenchement de la guerre en Iran
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:00
TUI annonce avoir rapatrié avec succès l'ensemble de ses clients, soit environ 10 000 personnes, deux semaines après le début du conflit en Iran. L'opération a reposé sur 12 vols opérés par TUI Airways et plus de 26 vols charters, complétés par des solutions via des compagnies tierces.
Parmi eux, près de 5 000 passagers provenaient des navires "Mein Schiff 4" et "Mein Schiff 5", immobilisés à Dubaï et Doha. En parallèle, environ 1 000 clients de TUI Allemagne et 4 000 voyageurs issus d'autres marchés européens ont pu regagner leur pays.
Le groupe a également rapatrié 1 500 membres d'équipage, tandis qu'un personnel réduit reste à bord dans l'attente d'un passage sécurisé du détroit d'Ormuz.
Cette crise commence à peser sur la demande vers certaines destinations orientales, tandis que les réservations progressent pour des destinations comme Majorque, les Canaries, Rhodes et la Crète, poussant TUI à ajuster son offre.
L'impact financier reste incertain à ce stade, en raison du manque de visibilité sur la durée du conflit, indique l'opérateur.
Si le titre progresse de 1,4% ce matin à Francfort, il affiche un repli de l'ordre de 23% depuis le début de l'année.
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