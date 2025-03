TUI: prévisions de résultats confirmées information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - TUI, le numéro un européen du tourisme, a confirmé mardi ses prévisions de résultats pour 2025, mais aussi à moyen terme, à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée à Madrid.



Le groupe allemand a maintenu sa prévision d'une hausse de 7% à 10% de son résultat opérationnel courant (Ebit) pour cette année, sur la base d'un chiffre d'affaires toujours attendu en croissance de 5% à 10%.



TUI a également réaffirmé viser une hausse comprise entre 7% et 10% de son bénéfice courant sur le moyen terme, soulignant la solidité de la demande sur son marché, dont la croissance excède celle du PIB mondial.



Le groupe, qui vient d'aligner dix trimestres consécutifs de croissance, explique bénéficier de tendances structurelles porteuses, telles que le vieillissement de la population et l'émergence dans de nombreux pays d'une classe moyenne désireuse de voyager.



TUI, qui assure se focaliser sur sa stratégie de croissance rentable et d'amélioration du cash flow, prévoit de dévoiler sa politique en matière de rémunération des actionnaires d'ici à la fin de l'année.



Suite à ces annonces, le titre progressait de 1,5% mardi matin en Bourse de Francfort. Depuis le début de l'année, l'action accuse un repli de l'ordre de 13%.



Quoique légèrement supérieure aux attentes, la publication de ses chiffres au titre du premier trimestre, à la mi-février, avait mis en lumière un ralentissement des réservations pour la saison d'été.





Valeurs associées TUI 7,3180 EUR XETRA +1,55%