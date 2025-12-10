 Aller au contenu principal
TUI en retrait malgré des perspectives souriantes
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 10:02

TUI recule de près de 3% en début de séance à Francfort, malgré la présentation par le groupe de tourisme de perspectives plutôt souriantes pour l'exercice qui commence, en marge de la publication de ses résultats annuels.

Confirmant ses estimations préliminaires d'il y a un mois, il affiche pour 2024-25 le meilleur EBIT sous-jacent de son histoire, à 1,46 milliard d'euros ( 12,6% à changes constants), ainsi que des revenus de 24,2 MdsEUR, en progression de 4,4%.

Cette nouvelle publication est toutefois surtout marquée par l'annonce d'une prévision de croissance de 7 à 10% de l'EBIT sous-jacent pour l'exercice qui commence, supérieure à un consensus qui était de 5%, selon Jefferies.

Cette prévision s'accompagne d'indications positives en termes de réservations, TUI revendiquant ainsi "une demande particulièrement élevée durant la période du Black Friday, prouvant sa résilience dans un environnement de marché concurrentiel".

De plus, TUI dévoile une nouvelle politique de dividende, avec 0,10 EUR par action au titre de l'exercice écoulé (pour un BPA sous-jacent accru de 30% à 1,34 EUR), puis un taux de distribution de 10 à 20% du BPA à partir de l'exercice suivant.

"Bien que la valorisation soit peu exigeante et que le bilan soit solide, nous constatons un risque de réinvestissement dans la plupart des business units", prévient toutefois Jefferies, qui reste à "conserver" sur TUI et lui préfère Jet2.

