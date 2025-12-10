TUI en retrait malgré des perspectives souriantes
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 10:02
Confirmant ses estimations préliminaires d'il y a un mois, il affiche pour 2024-25 le meilleur EBIT sous-jacent de son histoire, à 1,46 milliard d'euros ( 12,6% à changes constants), ainsi que des revenus de 24,2 MdsEUR, en progression de 4,4%.
Cette nouvelle publication est toutefois surtout marquée par l'annonce d'une prévision de croissance de 7 à 10% de l'EBIT sous-jacent pour l'exercice qui commence, supérieure à un consensus qui était de 5%, selon Jefferies.
Cette prévision s'accompagne d'indications positives en termes de réservations, TUI revendiquant ainsi "une demande particulièrement élevée durant la période du Black Friday, prouvant sa résilience dans un environnement de marché concurrentiel".
De plus, TUI dévoile une nouvelle politique de dividende, avec 0,10 EUR par action au titre de l'exercice écoulé (pour un BPA sous-jacent accru de 30% à 1,34 EUR), puis un taux de distribution de 10 à 20% du BPA à partir de l'exercice suivant.
"Bien que la valorisation soit peu exigeante et que le bilan soit solide, nous constatons un risque de réinvestissement dans la plupart des business units", prévient toutefois Jefferies, qui reste à "conserver" sur TUI et lui préfère Jet2.
Valeurs associées
|8,0720 EUR
|XETRA
|-3,44%
A lire aussi
-
Dix-neuf personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages à Fès, une grande ville du nord du Maroc, selon un bilan provisoire relayé par l'agence de presse officielle marocaine MAP. "Seize ... Lire la suite
-
L'action de GameStop recule après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux prévisions
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 décembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N chutent de près ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue sans enthousiasme mercredi, dans l'attente de l'issue de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et dessiner des perspectives pour 2026. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,33%, ... Lire la suite
-
A l'aérodrome militaire de Mazzé, près de Damas, un hélicoptère atterrit lentement: sur les lieux où des Syriens étaient détenus et torturés, on tourne une série relatant, à travers l'histoire d'une famille, les derniers mois du pouvoir de Bachar al-Assad. "Il ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer