TUI-Bénéfice inférieur aux attentes au T3 avec la baisse des réservations

On aperçoit des figurines devant le logo Tui

LONDRES, 12 août - TUI, le plus ‌grand voyagiste européen, a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation ​inférieur aux attentes au troisième trimestre, plombé par la baisse des réservations et le maintien des prix élevés du kérosène en raison ​du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Le groupe allemand publié un résultat d'exploitation ​de 234,6 millions d'euros, en baisse ⁠de près de 27% par rapport à l'année dernière ‌et inférieur aux 274 millions d'euros prévus par les analystes interrogés par LSEG.

Les compagnies aériennes et les agences ​de voyage européennes ‌ont mis en garde contre un raccourcissement des ⁠délais de réservation, les voyageurs hésitant à réserver leurs vacances en raison de l’incertitude persistante liée à la guerre avec l’Iran.

"2026 ⁠n’est pas une ‌année comme les autres. TUI a bien résisté dans ⁠un contexte mondial difficile. Notre modèle économique s’avère résilient. ‌Les voyages restent très importants dans la vie des ⁠gens, mais le moment où les décisions de ⁠voyage sont prises ‌a changé", a déclaré le président du directoire Sebastian Ebel dans ​un communiqué.

TUI a confirmé prévoir ‌un résultat d’exploitation ajusté compris entre 1,1 et 1,4 milliard d’euros en 2026, mais ​a précisé que son troisième trimestre avait été marqué par les incertitudes géopolitiques persistantes, la faiblesse des marchés ⁠européens et la prudence des clients.

Le groupe avait abaissé en mars sa prévision de résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) et suspendu son objectif de chiffre d'affaires, invoquant les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

(Rédigé par Joanna Plucinska et Paolo Laudani; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)