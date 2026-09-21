Tuas atteint son plus haut niveau depuis deux mois ; Citi revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices

21 septembre - ** Les actions de la société australienne Tuas Ltd TUA.AX ont progressé de 4% pour atteindre 2,35 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 20 juillet

** Le titre s'apprête à enregistrer une sixième séance consécutive de hausse

** Citi revoit à la hausse ses estimations de résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour les exercices 2026 à 2028 de 5% à 17%, afin de refléter une dynamique plus forte que prévu au premier semestre

** Toutefois, la société de courtage reste prudente quant aux dernières informations fournies par l'entreprise, estimant que l'enquête de l'IMDA sur l'utilisation abusive du spectre aura un impact sur les charges d'exploitation (opex) et soulignant la hausse des coûts de mise en conformité

** En mai, l'Autorité de développement des médias et des technologies de l'information (IMDA) de Singapour a déclaré avoir constaté que l'unité de réseau mobile Simba aurait pu utiliser des bandes de fréquences radio qui ne lui avaient pas été attribuées pour fournir des services mobiles

** Citi prévoit une hausse potentielle des charges d'exploitation au second semestre et une baisse de la marge Ebitda au second semestre 2026

** Abaisse son objectif de cours de 9,95 à 3,35 dollars australiens pour tenir compte de l'impact réglementaire sur les licences et les coûts, tout en conservant sa recommandation "Achat"

** Depuis le début de l'année, le titre a perdu près de 67%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))