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TTM Technologies s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis 26 ans après des résultats décevants concernant le chiffre d'affaires de ses centres de données
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 19:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter le signe « $ » à la quatrième puce)

22 octobre - ** L'action de TTM Technologies TTMI.O s'effondre de 29 % à 72,62 $, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis décembre 2000

** Le chiffre d'affaires du segment des centres de données et des réseaux a représenté 41 % du chiffre d'affaires net du troisième trimestre, un chiffre inférieur aux 49 % prévus par le directeur général Edwin Roks

** Roks a invoqué le calendrier des projets clients pour expliquer ce résultat inférieur aux prévisions

** Le fabricant de circuits imprimés annonce un chiffre d’affaires de 1,20 milliard de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,13 milliard de dollars , selon les données compilées par LSEG

** Le titre a également souffert des inquiétudes liées à l'augmentation de l'endettement des entreprises du secteur des centres de données, qui a provoqué la semaine dernière une chute des opérateurs fortement endettés tels que CoreWeave

** D'autres fabricants de circuits imprimés ont également reculé: Flex FLEX.O (-10,3 %), Sanmina SANM.O (-9,5 %) et Plexus PLXS.O (-7,2 %)

** En tenant compte des variations de la séance, TTMI affiche une hausse de 5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FLEX
76,5500 USD NASDAQ -0,18%
PLEXUS CORP
216,9800 USD NASDAQ -1,72%
SANMINA
155,7100 USD NASDAQ +0,80%
TTM TECHNOLOGIES
80,1100 USD NASDAQ +8,42%
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