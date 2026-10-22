Serbie : des étudiants convergent vers Belgrade avant le dernier rassemblement électoral

Des étudiants et leurs soutiens rassemblés à Belgrade, le 22 octobre 2026 en Serbie, en amont des élections législatives anticipées du 25 octobre ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Des étudiants marchant depuis toute la Serbie ont convergé vers la capitale Belgrade mercredi soir, avant leur dernier rassemblement précédant les élections législatives anticipées de ce week-end.

La nation balkanique se rend aux urnes dimanche, avec une liste électorale soutenue par les étudiants qui représente le plus grand défi pour le Parti progressiste serbe (SNS) de l'ancien président Aleksandar Vucic.

Le scrutin a été convoqué après près de deux ans de manifestations menées par les étudiants, déclenchées par l'effondrement d'une marquise à la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts.

Ce drame survenu en novembre 2024, largement imputé à la corruption, a provoqué certaines des plus grandes protestations dans le pays depuis la chute de l'homme fort Slobodan Milosevic en 2000.

Le scrutin anticipé était une revendication clé du mouvement étudiant et M. Vucic l'a convoqué en septembre, avant de démissionner de la présidence pour se présenter au poste de Premier ministre.

Alors que plus de 1.000 étudiants marchant depuis plusieurs villes se dirigeaient vers Belgrade, des foules les acclamaient le long du trajet, les conducteurs klaxonnant et les gens scandant "Victoire, victoire !".

Mercredi soir, plusieurs milliers de personnes ont accueilli les premiers marcheurs dans le centre de Belgrade, dont beaucoup portaient des t-shirts avec le slogan "Les étudiants gagnent" et des badges avec le chiffre trois, le numéro de la liste électorale soutenue par les étudiants sur le bulletin de vote.

Ils se sont rassemblés autour d'un tapis rouge déployé le long de la rue menant au rectorat. Alors que les premiers marcheurs commençaient à arriver, des fumigènes ont été déclenchés, des feux d'artifice ont illuminé le ciel et des trompettistes ont joué sur une scène improvisée.

"C'était génial. Nous n'avons jamais eu autant de soutien! Les étudiants gagnent!", a déclaré à l'AFP Ognjen Nestorovic, qui a marché depuis Valjevo, 100 km au sud-ouest de Belgrade.

Des étudiants et leurs soutiens rassemblés à Belgrade, le 22 octobre 2026 en Serbie, en amont des élections législatives anticipées du 25 octobre ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Darko Jovicic, 65 ans, qui accueillait les marcheurs, a estimé que les élections vont "mettre ce régime à genoux et permettre (à la Serbie) de repartir sur de nouvelles bases comme un pays normal et civilisé".

M. Vucic, qui domine la politique serbe depuis plus d'une décennie, conduit la liste électorale du SNS, qui a tenu un dernier grand meeting mercredi à Nis. "Nous les vaincrons tous dimanche", a promis M. Vucic à la foule.

Les étudiants tiendront leur dernier rassemblement jeudi soir dans le centre de Belgrade.