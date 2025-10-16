TSMC revoit à la hausse ses prévisions de recettes en raison des perspectives optimistes concernant la mégatendance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice de TSMC augmente de 39,1 % au troisième trimestre

*

Sixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres des bénéfices

*

TSMC bénéficie de la mégatendance de l'IA

(Ajout de TSMC et de titres de puces dans le troisième paragraphe) par Wen-Yee Lee, Faith Hung et Ben Blanchard

TSMC 2330.TW , le plus grand producteur mondial de puces avancées, a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année jeudi sur la base de perspectives optimistes concernant les dépenses en intelligence artificielle, après avoir affiché un bénéfice record qui a dépassé les estimations du marché.

Ces bons résultats soulignent la confiance persistante dans l'intelligence artificielle et écartent, du moins pour l'instant, les craintes d'une bulle spéculative.

Les actions cotées en bourse du fabricant taïwanais de puces ont augmenté de 1,6 % dans les échanges pré-marché à New York et ont stimulé les actions américaines de semi-conducteurs, y compris le leader de l'IA Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

TSMC a déclaré qu'il s'attendait à ce que la demande robuste en matière d'intelligence artificielle se poursuive, alors qu'il a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 à une croissance d'environ 35 % en dollars américains, contre environ 30 %, et a maintenu ses prévisions de dépenses d'investissement jusqu'à 42 milliards de dollars pour 2025.

"La demande en matière d'IA continue d'être très forte, plus forte que ce que nous pensions il y a trois mois", a déclaré le directeur général C.C. Wei lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

"Nous sommes également heureux de constater que les perspectives de nos clients restent très favorables", a-t-il ajouté.

"En outre, nous recevons directement des signaux très forts de la part de nos clients qui demandent la capacité de soutenir leurs activités. Ainsi, notre conviction dans la mégatendance de l'IA se renforce."

Au cours du mois écoulé environ, une multitude de méga-contrats ont été conclus entre des entreprises d'IA et des fabricants de puces, notamment par OpenAI avec Nvidia, AMD et Broadcom AVGO.O , en vue de construire des capacités decentres de données d'une valeur d'au moins 1 000 milliards de dollars.

Cela laisse présager une augmentation de la demande de puces, qui représentent une part importante du coût des centres de données.

Nvidia, AMD et Broadcom dépendent tous de TSMC pour la production de puces.

Les annonces d'investissements de plusieurs milliards de dollars ont suscité des inquiétudes quant à la formation d'une bulle rappelant le boom et l'effondrement des dotcoms, les investisseurs en valeurs mobilières étant attentifs aux signaux indiquant que la demande s'essouffle ou que les dépenses massives ne portent pas les fruits escomptés.

Les annonces récentes des entreprises indiquent que la demande résiste.

Le directeur de la société australienne Macquarie Asset Management (MAM), qui a vendu son activité Aligned Data Centers dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, a déclaré jeudi que la vente n'était pas un signe que le boom mondial descentres de données avait atteint son apogée , tandis que la forte augmentation des commandes d'ABB

ABBN.S aux États-Unis au cours du troisième trimestre était due à la demande dans des domaines tels que les centres de données construits pour l'intelligence artificielle.

LES BÉNÉFICES DÉPASSENT LES ESTIMATIONS

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, qui compte parmi ses clients le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , a enregistré un bond de 39,1 % de son bénéfice net au troisième trimestre et a déclaré qu'il serait prudent dans sa planification commerciale jusqu'en 2026.

Bénéficiant de l'augmentation de la demande de puces avancées utilisées dans les applications d'IA, TSMC a déclaré que le bénéfice net pour juillet-septembre a grimpé à 452,3 milliards de dollars taïwanais (14,76 milliards de dollars).

Ce chiffre dépasse largement les 417,7 milliards de dollars taïwanais estimés par le LSEG SmartEstimate auprès de 20 analystes. Les SmartEstimates sont pondérées en fonction des prévisions des analystes qui sont plus régulièrement exactes.

"Nous sommes toujours convaincus que la demande de semi-conducteurs de pointe est réelle. Et comme je continue à dire que nous regardons toute la demande et que nous regardons notre expansion de capacité, TSMC doit travailler très dur pour réduire l'écart", a déclaré M. Wei, faisant référence à l'offre et à la demande.

Les politiques commerciales du président américain Donald Trump et ses menaces d'imposer des droits de douane sur les semi-conducteurs ont créé de l'incertitude pour l'industrie mondiale des puces et TSMC.

Pourtant, Wei a déclaré que même si le marché chinois n'était "pas disponible" pour l'entreprise en raison des restrictions américaines, alors "je pense toujours que la croissance de l'IA sera très spectaculaire".

TSMC a annoncé des plans d'investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis avec M. Trump à la Maison-Blanche en mars, en plus des 65 milliards de dollars promis pour trois usines dans l'État de l'Arizona, dont l'une est déjà en service.

Mercredi, le principal fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS , dont TSMC est l'un des principaux clients, a déclaré que les réservations pour le troisième trimestre étaient supérieures aux prévisions du marché, mais qu'il s'attendait à une baisse significative de la demande de la Chine l'année prochaine.

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré mardi qu'elle s'attendait à son plus gros bénéfice trimestriel depuis plus de trois ans, également grâce à l'essor de l'IA.

Les actions de TSMC cotées à Taïwan ont augmenté de 38 % cette année, balayant largement les inquiétudes concernant les droits de douane et devançant la hausse de 20 % de l'ensemble du marché .TWII .

(1 $ = 30,6450 dollars taïwanais)