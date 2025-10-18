Traversées vers l'Angleterre: 185 migrants secourus en 24 heures

Des migrants à bord de bateaux de passeurs tentent de traverser la Manche au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 27 septembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Cent quatre-vingt-cinq migrants ont été secourus entre vendredi et samedi dans les eaux françaises alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations clandestines, a indiqué samedi la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Vendredi matin, deux opérations de sauvetage ont respectivement mené à la prise en charge de 81 passagers d'une embarcation partie de la baie de Somme, et à celle de 80 personnes demandant à être secourues à la suite de l'avarie de leur bateau au large d'Equihen-Plage (Pas-de-Calais), indique la préfecture maritime (Prémar) dans un communiqué.

Enfin, dans la nuit de vendredi à samedi, 24 passagers d'une autre embarcation ont été pris en charge lors d'une tentative de traversée partie des dunes de la Slack (Pas-de-Calais), tandis que les autres passagers de l'embarcation ont souhaité poursuivre leur route.

D'après les chiffres officiels du Home Office (ministère de l'Intérieur) britannique, aucun "small boat", du nom des embarcations de fortune utilisées pour ces tentatives clandestines de traversée de la Manche, n'est arrivé en Angleterre vendredi.

Malgré le renforcement régulier des moyens français pour empêcher ces traversées - avec un soutien financier conséquent du Royaume-Uni - ces départs ne faiblissent pas: plus de 36.300 migrants sont arrivés en Angleterre à bord de "small boats" depuis le 1er janvier, selon les autorités britanniques. C'est presque autant que sur la même période en 2022 (37.600), année record en termes de traversées de la Manche par "small boats".

Au moins 27 migrants sont morts cette année lors de tentatives de traversées clandestines de la frontière franco-britannique, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Un nouvel accord migratoire entre Londres et Paris, entré en vigueur en août, prévoit des échanges de migrants entre les deux pays sur le principe du "un pour un": pour une personne renvoyée du Royaume-Uni, Londres accepte l'entrée d'une autre venant de France, par voie légale.

Mais ce dispositif, très critiqué par les ONG et exposé à des recours en justice, n'a qu'une portée essentiellement symbolique pour l'instant, ne dissuadant guère l'immense majorité des candidats à l'exil de tenter des traversées clandestines.