A Ajaccio, un téléphérique urbain face au tout-voiture

Le téléphérique urbain "Angelo" inauguré, le 18 octobre 2025 à Ajaccio ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Ajaccio a inauguré samedi son téléphérique urbain, le quatrième en France, qui ne fait pas l'unanimité mais est destiné à désengorger les routes face aux difficultés quotidiennes de déplacements dans la ville la plus peuplée de Corse.

Les cabines s'élèvent du front de mer pour franchir, après 54 mètres de dénivelé, une colline avec, au sommet, l'hôpital.

De premiers usagers se sont aventurés à bord en famille et pour certains déguisés en skieurs, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Après Brest, Saint-Denis à La Réunion et Toulouse en 2022, Ajaccio, ville de 75.000 habitants, devient la première ville du bassin méditerranéen à se doter d'un téléphérique urbain, baptisé "Angelo" du nom du mont Sant'Anghulu où il est construit.

L'abbé Frédéric Constant(R) bénit le téléphérique urbain "Angelo" en présence du maire d'Ajaccio Stéphane Sbraggia (G) lors d'une cérémonie, le 18 octobre 2025 à Ajaccio ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le "téléporté" vise "à désenclaver une entrée de ville asphyxiée, où se sont construits un palais des sports et des spectacles, un collège de 700 élèves, un hôpital avec plus de 2.000 agents, des milliers de logements, des centres commerciaux… sans jamais anticiper les flux et les contraintes d'accessibilité", défend Stéphane Sbraggia, le maire divers droite de la ville.

Sa mise en service doit "améliorer la santé publique": les déplacements en Corse sont aujourd'hui "l'un des premiers postes de pollution", d'où la nécessité de "diminuer l'usage de la voiture" en favorisant les mobilités durables, indique la communauté d'agglomération du pays ajaccien (Capa).

Car, selon une étude de l'agglomération, 75% des trajets de moins de trois kilomètres se font en voiture.

D'un coût de 38 millions d'euros financé à 70% par l’État, ce téléphérique doit permettre de transporter sur trois kilomètres, entre 1.000 et 1.500 passagers par heure et par sens, dans 34 cabines.

- Sans la voiture -

"Moi je trouve que c'est parfait!", se réjouit Maryse Mancini, retraitée, au micro de l'AFPTV. "Cela va enlever un peu de panique, rien que pour les embouteillages et les gens qui montent travailler sur Mezzavia (...) ils ne prennent plus la voiture."

Le maire d'Ajaccio Stéphane Sbraggia (C) coupe le ruban lors d'une cérémonie d'inauguration du nouveau téléphérique urbain, le 18 octobre 2025 à Ajaccio ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Ouvert de 06H30 à 22H00, il va relier en 12 minutes le quartier Saint-Joseph en bord de mer au pôle économique et résidentiel en pleine expansion de Mezzavia, avec deux arrêts intermédiaires, l'un donnant accès à un parc de 8 hectares, encore en travaux, avec un belvédère sur la ville et l'autre situé à proximité de l'hôpital, d'un collège, de la principale salle de concert et d'un stade.

Il comporte un marché d'exploitation de 23,8 millions d'euros sur 10 ans, avec 28 emplois permanents, indique la Capa.

Mais pour Stéphanie Pisano, chargée de communication, les sommes investies "ne vont pas être rentabilisées, sur un axe qui n'est pas forcément le plus embouteillé ou le plus compliqué".

- scepticisme -

Trois personnes déguisées en vacanciers pénètrent dans la cabine du téléphérique urbain d'Ajaccio à l'occasion de son inauguration, le 18 octobre 2025 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Depuis le départ, ce projet soulève des critiques, exacerbées à l'approche des municipales de 2026: les autonomistes de Femu a Corsica parlent d'"un projet insensé, démesuré et très largement impopulaire", les indépendantistes de Core in Fronte de "chronique d'un échec annoncé" et le Rassemblement national s'inquiète d'un "saccage" environnemental lié au déboisement sous le tracé.

Alessandro Macis, un agent de sécurité de 45 ans, se veut, lui, optimiste. "J'ai envie d'y croire parce que dans plusieurs villes en France, les gens étaient sceptiques et finalement ça marche très bien".

Un abonnement multimodal (bus + future navette maritime + tram-train + téléporté), à 30 euros par mois a été mis en place et l'équipement serait rentable à partir de 3.600 voyageurs par jour alors que plus de 21.000 usagers potentiels ont été dénombrés, selon la Capa.

A Toulouse, depuis la mise en service en mai 2022, Tisséo, la régie publique des transports, a enregistré plus de 5,2 millions de validations, soit en moyenne, 6.000 validations par jour en semaine.

A Brest, où l’opposition de droite avait beaucoup critiqué ce choix en 2016, le premier téléphérique urbain de France, qui relie en trois minutes les rives du fleuve Penfeld, a effectué plus d'un million de voyages en 2024, contre 864.000 en 2017, soit une hausse de 17%, précise Bibus qui gère l'équipement.