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TSMC mise sur la croissance de l'IA, le PDG "aimerait" augmenter les prix des puces
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 11:12

Le logo de TSMC

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TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en ‌sous-traitance, est confiant quant à sa croissance pour les prochaines années, grâce à une forte demande en puissance de calcul et en semi-conducteurs ​de pointe, alors qu'il surfe sur un essor inébranlable de l'intelligence artificielle, a déclaré jeudi son président-directeur général.

S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de TSMC dans la ville taïwanaise de Hsinchu, Che-Chia Wei a déclaré que les clients restaient optimistes quant aux perspectives de ​IA, même si l'entreprise continuait de surveiller l'impact de la hausse des coûts des composants.

"Nous continuons à observer une adoption croissante des modèles d’IA dans les applications grand public, d’entreprise ​et souveraines", a déclaré Che-Chia Wei, ajoutant que, bien que le groupe ⁠travaille d’arrache-pied, la demande est forte et sa capacité de production a ses limites.

"Cette tendance stimule la demande en puissance ‌de calcul accrue, ce qui, à son tour, soutient une forte demande en puces semi-conductrices de pointe."

Interrogé sur la possibilité pour TSMC d'augmenter ses prix pour ses clients, Che-Chia Wei a répondu : "J'aimerais bien le faire (...) nous devons ​tout de même gagner de l'argent. "Nous ne voulons ‌pas augmenter soudainement nos prix comme le font les fabricants de mémoire. Ce n’est pas viable. ⁠TSMC se concentre sur des opérations durables à long terme. Nous ne sommes pas ce genre d’entreprise."

Taïwan joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA pour des entreprises telles que Nvidia et Apple, et sa position est ancrée par TSMC.

TSMC investit 165 milliards ⁠de dollars pour construire de ‌nouvelles usines dans l'État américain de l'Arizona, où Che-Chia Wei a déclaré que les deux parcelles de terrain détenues ⁠par l'entreprise devraient suffire pour les dix prochaines années.

Il a déclaré que la performance boursière de TSMC au cours de l'année écoulée ‌avait été remarquable, le cours de l'action ayant grimpé à 2.425 dollars taiwanais (66,25 euros) mercredi, contre 950 dollars taiwanais le ⁠3 juin de l'année dernière.

Interrogé sur la volonté de TSMC d'investir dans les machines EUV High-NA ⁠de nouvelle génération d'ASML, dont le ‌coût peut atteindre 400 millions de dollars (environ 345 millions d'euros) chacune, Che-Chia Wei a répondu que son entreprise avait acheté les outils ​High-NA de la société néerlandaise et menait des efforts de R&D. Ces ‌machines sont des systèmes de lithographie avancés utilisés pour transférer des motifs complexes sur des plaquettes de silicium afin de former des circuits intégrés et d'autres dispositifs.

"Nous n'en ​avons pas besoin pour la production pour le moment, car le coût est encore un peu élevé", a-t-il déclaré. "Nous continuerons à travailler pour réduire le coût et maximiser ses avantages, et dès que le rapport coût-efficacité sera satisfaisant, nous les mettrons en production."

Che-Chia Wei ⁠a par ailleurs déclaré qu'il considérait les véhicules autonomes comme des moteurs de croissance à long terme et que l'entreprise travaillerait d'arrache-pied pour garantir le succès des robots. Taïwan reste la zone de fabrication la plus efficace de TSMC, où se trouvent ses meilleurs talents, son cœur de R&D et sa plus grande base de production, a-t-il ajouté.

En avril, TSMC a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et annoncé qu’il augmentait ses dépenses d’investissement cette année pour répondre à la demande incessante pour ses produits.

(Reportage Wen-Yee Lee; Version ​française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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