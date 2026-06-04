TSMC met tout en œuvre pour répondre à la demande en puces et « aimerait » augmenter ses prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général de TSMC affirme que les clients sont optimistes quant aux perspectives de l'IA

* L'entreprise « travaille d'arrache-pied » pour répondre à la demande

* TSMC surveille l'impact de la hausse des coûts des composants

* La société signale son intérêt pour une hausse des prix des puces

* directeur général: il faudra « très longtemps » pour satisfaire la demande américaine avec une production basée aux États-Unis

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 1 et 3 à 6, détails tout au long du texte) par Wen-Yee Lee

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, s'efforce de répondre à la demande et d'éviter de devenir un goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en cette période de boom incessant de l'intelligence artificielle, a déclaré jeudi son directeur général.

S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle de la société dans la ville taïwanaise de Hsinchu, C.C. Wei a déclaré que les clients restaient optimistes quant aux perspectives de l'IA, tandis que TSMC surveillait l'impact de la hausse des coûts des composants.

« La demande des clients est très forte, et nos capacités sont limitées. Nous travaillons déjà d’arrache-pied », a déclaré M. Wei aux journalistes après l’assemblée, ajoutant que la croissance rapide de l’IA avait mis de nombreux fournisseurs – et des prestataires en amont – en difficulté pour répondre à la demande.

« Nous faisons de notre mieux pour que TSMC ne devienne pas un goulot d’étranglement », a-t-il déclaré, ajoutant que de telles contraintes existent tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Interrogé lors de l’assemblée générale sur la possibilité pour TSMC d’augmenter ses prix, M. Wei a répondu qu’il « aimerait le faire », tout en précisant que la société s’abstiendrait de procéder à des hausses de prix brutales comme l’ont fait certaines entreprises du secteur de la mémoire.

« J'envie leurs marges brutes de 80 %, mais je ne ferais jamais cela », a-t-il déclaré aux journalistes.

TAÏWAN JOUE UN RÔLE CRUCIAL DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DE L'IA

TSMC constate une adoption croissante des modèles d'IA dans les applications grand public, d'entreprise et souveraines, cette tendance stimulant une demande accrue de puissance de calcul, ce qui à son tour soutient une forte demande en puces semi-conductrices avancées.

Taïwan joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , et sa position est ancrée par TSMC.

M. Wei a déclaré que TSMC travaillait d'arrache-pied pour répondre à toutes les demandes de ses clients, mais qu'il faudrait « très longtemps » pour satisfaire pleinement les besoins des clients américains avec une production aux États-Unis.

TSMC investit 165 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour construire de nouvelles usines dans l'État américain de l'Arizona, où M. Wei a déclaré aux journalistes que les deux parcelles de terrain détenues par l'entreprise sur place devraient suffire pour les dix prochaines années.

M. Wei a également déclaré que l'objectif initial de TSMC, qui consistait à implanter 30 % de sa capacité de production de puces de 2 nanomètres et moins aux États-Unis, devenait difficile à atteindre, citant des défis tels que les retards dans l'obtention des permis environnementaux et la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction.

Il a déclaré que la performance boursière de TSMC au cours de l'année écoulée avait été remarquable, le cours de l'action ayant grimpé à 2.425 T$ mercredi, contre 950 T$ le 3 juin de l'année dernière.

Jeudi, son titre a reculé de plus de 1 %, suivant la tendance de l'indice de référence .TWII .

TSMC S'EFFORCE DE RÉDUIRE LE COÛT DE LA TECHNOLOGIE HIGH-NA

Interrogé sur la volonté de TSMC d'investir dans les machines EUV High-NA de nouvelle génération d'ASML ASML.AS , dont le coût peut atteindre 400 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) chacune, M. Wei a déclaré que son entreprise avait acheté les outils High-NA de la société néerlandaise et menait des efforts de R&D.

Ces machines sont des systèmes de lithographie de pointe utilisés pour transférer des motifs complexes sur des plaquettes de silicium afin de former des circuits intégrés et d'autres dispositifs.

« Nous n'en avons pas besoin pour la production pour le moment, car le coût est encore un peu élevé », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à travailler pour réduire le coût et maximiser ses avantages, et dès que cela sera rentable, nous les mettrons en production. »

Dans un contexte de tensions récentes entre les travailleurs et l’employeur au sujet des salaires en Corée du Sud, où Samsung Electronics 005930.KS a évité une grève le mois dernier , TSMC a déclaré qu’elle s’engageait pleinement à prendre soin de ses employés, alors que les bénéficiaires du boom de l’IA subissent une pression croissante pour partager davantage leurs revenus en forte croissance.

« La part des bénéfices de nos employés a augmenté d’environ 30 % entre 2023 et 2024, puis encore d’environ 30 % entre 2024 et 2025 », a déclaré M. Wei. « Nous sommes convaincus qu’elle augmentera encore de 30 % en 2026. »

« Nous estimons que cela représente une rémunération importante pour nos employés », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas de plafond en matière de participation aux bénéfices des employés, car celle-ci continuera de croître.

TSMC CONSIDÈRE QUE LES VÉHICULES AUTONOMES ET LES ROBOTS SONT LES MOTEURS DE LA CROISSANCE

Pour l'avenir, M. Wei a déclaré qu'il considérait les véhicules autonomes et les robots comme des moteurs de croissance à long terme, et que l'entreprise allait tout mettre en œuvre pour assurer le succès des robots.

Taïwan reste la zone de fabrication la plus efficace de TSMC, où se trouvent ses meilleurs talents, son cœur de R&D et sa plus grande base de production, a-t-il ajouté.

L'île accueille cette semaine la conférence annuelle Computex, où se réunissent les dirigeants de certaines des entreprises technologiques les plus puissantes au monde. Des dirigeants de sociétés telles que Nvidia NVDA.O et Intel

INTC.O ont fait l'éloge du rôle central de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« Taïwan continuera de bénéficier d’un avantage très significatif dans le secteur de l’IA. Dans un avenir prévisible, il ne sera pas facile pour d’autres pays de rivaliser », a déclaré M. Wei aux journalistes.