Plus de 4 dollars le gallon : le prix de l'essence reflambe aux Etats-Unis

Les prix à la pompe ont repris de la vigueur après une accalmie temporaire liée à la très précaire reprise de la circulation maritime des tankers dans le détroit d'Ormuz.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Porté par la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran, le prix moyen de l'essence dans les stations services américaines a repassé lundi le seuil symbolique des 4 dollars le gallon, une première en un mois.

L'essence ordinaire coûte désormais en moyenne 4,003 dollars le gallon (soit 3,78 litres, volume de référence dans le pays), selon les relevés de l'Association automobile américaine (AAA).

Les prix avaient bondi après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par les États-Unis et Israël, passant d'environ trois dollars à plus de 4,55 dollars, un niveau qui n'avait plus été observé depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Ils avaient ensuite reflué à la faveur des négociations entre les Américains et les Iraniens, qui avaient abouti à un protocole d'accord mi-juin et à une modeste reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Les prix à la pompe, soupape de l'inflation américaine

Les violents échanges de frappes des derniers jours ont fait bondir les cours du pétrole brut - d'environ 16% la semaine passée - et avec eux les prix à la pompe. Le gazole, qui sert aux camions et tracteurs, se vend ainsi désormais en moyenne à 5,11 dollars le gallon contre 4,76 dollars au début du mois.

La hausse des prix des carburants est très impopulaire aux États-Unis où elle pèse lourdement sur le budget des ménages et gêne le camp présidentiel à quelques mois des élections de mi-mandat. En juin, l'inflation américaine avait ralenti principalement à la faveur du recul - temporaire - des prix à la pompe.