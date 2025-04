TSMC : les profits s'envolent et incertitudes liées aux politiques douanières

(AOF) - Le champion taïwanais des semi-conducteurs TSMC a publié des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Son résultat net a bondi de 60,3% à 361,56 milliards de dollars taïwanais (11,1 milliards de dollars), sachant que le consensus LSEG s'élevait à 354,6 milliards de dollars taïwanais. Ses revenus ont progressé de 41,6% à 839,25 milliards de dollars taïwanais.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires est anticipé entre 28,4 et 29,2 milliards de dollars et la marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité, entre 57% et 59%. Elle est ressortie à 58,8% au premier trimestre.

" Notre activité au premier trimestre a été affectée par la saisonnalité des smartphones, partiellement compensée par la croissance continue de la demande liée à l'IA ", a déclaré Wendell Huang, vice-président principal et directeur financier de TSMC.

Avant d'ajouter : " Bien que nous n'ayons pas constaté de changements dans le comportement de nos clients jusqu'à présent, il existe des incertitudes et des risques liés à l'impact potentiel des politiques douanières. Nous continuerons à surveiller de près l'impact potentiel sur la demande du marché final et à gérer nos activités avec prudence."