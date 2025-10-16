TSMC : le bénéfice dépasse les attentes et atteint un niveau record au T3

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 2330.TW a fait état jeudi d'un bond de 39,1% de son bénéfice au troisième trimestre, à des niveaux record et largement au-dessus des prévisions du marché, bien que ses perspectives soient menacées par les droits de douane américains.

Le principal producteur mondial de puces d'intelligence artificielle (IA) avancées a affiché un bénéfice net pour juillet-septembre de 452,3 milliards de dollars taïwanais (12,67 milliards d'euros), son sixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Ce chiffre est bien supérieur à l'estimation LSEG SmartEstimate de 417,7 milliards de dollars taïwanais, établie par 20 analystes. Les SmartEstimates sont pondérés en faveur des prévisions des analystes qui sont plus régulièrement exactes.

Cependant, les politiques commerciales du président américain Donald Trump et les menaces des droits de douane sur les semi-conducteurs ont créé beaucoup d'incertitude pour l'industrie mondiale des puces et TSMC, dont les clients comprennent Apple AAPL.O et Nvidia NVDA.O .

TSMC a annoncé avec Donald Trump à la Maison blanche en mars des plans d'investissement de 100 milliards de dollars (85,73 milliards d'euros) aux États-Unis, en plus des 65 milliards de dollars promis pour trois usines dans l'Arizona, dont l'une est déjà en service.

Le titre de TSMC, coté à Taïwan, a augmenté de 38% depuis le début de l'année, balayant largement les inquiétudes concernant les droits de douane et devançant la hausse de 20% de l'ensemble du marché .TWII .

(Rédigé par Wen-Yee Lee, Faith Hung et Ben Blanchard ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)