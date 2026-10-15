TSMC devrait afficher un sixième trimestre consécutif de bénéfice record grâce à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice net devrait bondir de 65% pour atteindre 746,3 milliards de T$ au troisième trimestre

* La conférence téléphonique sur les résultats est prévue jeudi à 06h00 GMT

* TSMC est l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA

* TSMC a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 50% au troisième trimestre, atteignant un niveau record

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces d'IA de pointe, devrait annoncer jeudi un sixième trimestre consécutif de bénéfice record, porté par l'essor des dépenses d'infrastructure dans le secteur technologique.

Selon les analystes, la demande pour les capacités de fabrication de puces d'IA de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW , ainsi que pour sa technologie avancée d'encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l’entreprise la plus valorisée d’Asie, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d’Apple AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s’élève à environ 2.000 milliards de dollars , est presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS .

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats prévue jeudi, TSMC devrait annoncer une hausse de 65% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 746,3 milliards de dollars taïwanais (23,4 milliards de dollars , selon un SmartEstimate de LSEG établi à partir des prévisions de 16 analystes. Les SmartEstimates accordent davantage de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions se révèlent les plus régulièrement exactes.

La conférence téléphonique, au cours de laquelle la société communiquera ses prévisions pour le quatrième trimestre et ses prévisions actualisées pour l’ensemble de l’année, est prévue à 06h00 GMT.

Tout résultat supérieur à 706,56 milliards de T$ marquerait le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise, ainsi que son 11e trimestre consécutif de croissance du bénéfice.

La semaine dernière, elle a annoncé une hausse de 50% en glissement annuel de son chiffre d’affaires du troisième trimestre , dépassant les prévisions du marché et établissant un nouveau record.

TSMC investit 265 milliards de dollars pour construire des usines de puces électroniques dans l’État américain de l’Arizona, dont 100 milliards de dollars supplémentaires annoncés en juillet.

En septembre, Reuters a rapporté que TSMC évaluait un investissement potentiel au Texas. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a également déclaré la semaine dernière que ses entreprises construiraient et exploiteraient le complexe de puces d’IA Terafab, dont TSMC pourrait sous-louer une partie.

Lors de la présentation de ses résultats financiers en juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour cette année, les portant à un montant compris entre 60 milliards de dollars et 64 milliards de dollars , contre une fourchette précédente allant de 52 milliards de dollars à 56 milliards de dollars .

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 63% depuis le début de l'année, ce qui correspond globalement à la hausse de 69% enregistrée par l'ensemble du marché taïwanais

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