TSMC, comme ses rivaux sud-coréens, se voit retirer le statut d'exportation accélérée des États-Unis vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et écriture à travers) par Karen Freifeld et Wen-Yee Lee

Washington a révoqué le statut accéléré de TSMC 2330.TW pour les exportations d'équipements de fabrication de puces américaines vers son usine principale en Chine - une décision qui intervient quelques jours après les révocations du même privilège pour les fabricants de puces sud-coréens.

Soucieuse que la Chine ne profite pas trop des technologies américaines de pointe, l'administration du président Donald Trump a réexaminé les contrôles à l'exportation qu'elle jugeait trop souples sous l'administration Biden.

TSMC, SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics

005930.KS ont, jusqu'à présent, bénéficié d'exemptions aux restrictions radicales que les États-Unis ont imposées sur les exportations de puces vers la Chine.

Le privilège connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé prendra fin le 31 décembre, a déclaré TSMC, ce qui signifie que les expéditions d'outils de fabrication de puces américains vers son usine de Nanjing après cette date nécessiteront des licences d'exportation américaines.

L'usine fabrique des puces à 16 nanomètres et d'autres puces à maturité, mais pas les semi-conducteurs les plus avancés de TSMC. Dans son rapport annuel de l'année dernière, TSMC a indiqué que son site de Nanjing générait environ 2,4 % de son chiffre d'affaires global.

La première fabricante mondiale de puces sous contrat a déclaré qu'elle évaluait la situation et communiquait avec le gouvernement américain, ajoutant qu'elle restait "déterminée à assurer le fonctionnement ininterrompu de TSMC Nanjing"

Le ministère taïwanais des affaires économiques a également déclaré qu'il resterait en étroite communication avec les États-Unis et avec TSMC "pour suivre l'évolution de la situation et fournir l'assistance nécessaire"

Le ministère du commerce a déclaré vendredi que les États-Unis prévoyaient d'accorder des licences permettant aux entreprises étrangères d'exploiter leurs installations existantes en Chine, mais pas d'accroître leur capacité ou d'améliorer leur technologie.

Alors que les actions de SK Hynix et de Samsung, qui disposent d'importantes installations de production en Chine, ont chuté après la révocation de leurs exemptions, les actions de TSMC ont été moins affectées, se maintenant à un niveau stable mercredi matin.