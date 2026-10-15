Ralentissement de Starshield en Ukraine : Elon Musk rejette la responsabilité sur Donald Trump

"Des gens vont mourir, bien sûr", si Starshield ne fonctionne pas, a souligné Volodymyr Zelensky.

Elon Musk à Washington, aux États-Unis, le 8 octobre 2026. ( AFP / KENT NISHIMURA )

Seul l'armée et le président américains peuvent décider d'un éventuel ralentissement du réseau Starshield -pendant militaire du réseau civil Starlink-, a déclaré le patron de SpaceX Elon Musk, mercredi 14 octobre, alors que l'Ukraine a signalé avoir subi de telles restrictions sur le champ de bataille sans même avoir prévenue.

"Les systèmes Starshield sont détenus et contrôlés par le gouvernement américain. Toute limitation de débit ou d'utilisation est décidée par l'armée américaine et en fin de compte par le président américain", a-t-il écrit sur X.

Le multimilliardaire a également fait la distinction entre Starshield, utilisé par l'Ukraine pour ses communications sur le front, et Starlink, limité aux usages civils. Les deux systèmes satellitaires ont été conçus par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. L'entrepreneur répondait à un tweet de l'ancien ministre ukrainien de la Défense, qui le remerciait d'avoir amélioré le débit de connexion de Starlink.

L'Ukraine a signalé la nuit dernière des restrictions d'utilisation du réseau Starlink , entravant une grande partie de l'action de drones aériens et la défense antiaérienne de Kiev, clé dans la guerre contre la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à Elon Musk le rétablissement du service satellitaire, dont la coupure est selon lui une "grosse erreur" car "des gens vont mourir, bien sûr, si les attaques continuent et si Starlink ne fonctionne pas" .

Forte pression de Donald Trump

Cet épisode est survenu alors que l'administration de Donald Trump, empêtrée dans une crise énergétique à quelques semaines des élections de mi-mandat, a fortement mis la pression sur l'Ukraine pour qu'elle cesse de frapper les installations pétrolières russes et a annoncé un accord avec Moscou pour recevoir du diesel. Un haut responsable ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a déclaré à l' AFP mercredi que les États-Unis avaient menacé d'arrêter le partage de leurs renseignements avec l'Ukraine, si celle-ci ne mettait pas fin à ses frappes sur les raffineries russes.

L'opposition démocrate au Congrès a dénoncé les restrictions d'accès aux réseaux satellitaires dont souffrait l'Ukraine. "Il est inadmissible de restreindre l'accès de l'Ukraine à Starlink et Starshield au moment où des missiles balistiques et des drones attaquent le pays", a réagi sur X le compte des démocrates de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, ajoutant : "Trump fait un choix, et ça aide directement Poutine à massacrer des civils ukrainiens" .

"Ces restrictions concernant l'accès de l'Ukraine à Starshield doivent cesser immédiatement. Des vies sont en jeu", a publié de son côté Jeanne Shaheen, à la tête de la commission des Affaires étrangères du Sénat, ajoutant : "Le Pentagone est également tenu d'informer le Congrès s'il suspend ou réduit le partage de renseignements avec l'Ukraine".