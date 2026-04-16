TSMC-Bénéfice +58% au T1 et record en vue au T2 avec l'essor de l'IA

(Actualisé tout du long avec détails, contexte, citation réaction en Bourse du secteur européen des semiconducteurs)

TSMC 2330.TW (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) a fait état jeudi d'une hausse de 58% de son bénéfice net au premier trimestre, dépassant attentes et atteignant un niveau record, grâce à la forte demande mondiale pour ses processeurs d'intelligence artificielle.

Le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , a souligné que le monde était en pleine "mégatendance de l'IA", ajoutant que ses dépenses d'investissement pour cette année se situeraient dans la fourchette haute des prévisions antérieures — des déclarations susceptibles d'apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact de la guerre en Iran sur la demande de puces d'IA.

Le bénéfice net pour la période janvier-mars a grimpé à 572,5 milliards de dollars (15,39 milliards d'euros), dépassant les 543,3 milliards attendus par les analystes, selon les données LSEG SmartEstimate.

Le chiffre d'affaires de TSMC avait déjà dépassé les attentes la semaine dernière, avec une hausse de 35%, le groupe citant la demande soutenue pour les applications d'IA.

TSMC prévoit d'enregistrer un chiffre d'affaires compris entre 39 et 40,2 milliards de dollars taiwanais au deuxième trimestre, après 30,1 milliards l'année dernière et 35,9 milliards au premier trimestre.

"La demande en IA est extrêmement forte", a déclaré aux analystes le directeur général, C.C. Wei, lors d'une conférence sur les résultats.

Le chiffre d'affaires généré par les puces avancées de 3 nanomètres représente désormais un quart des ventes de la société, en forte hausse par rapport aux 6% enregistrés au troisième trimestre 2023.

La guerre au Moyen-Orient menace de perturber l'approvisionnement en matériaux pour semiconducteurs comme l'helium et l'hydrogène, mais TSMC a déclaré avoir un stock de sécurité à sa disposition.

A la Bourse de Taipei, l'action TSMC a clôturé en hausse de 0,2% avant la publication des résultats.

En Europe, les valeurs du secteur des semiconducteurs étaient en hausse jeudi dans le sillage des résultats du groupe Taïwanais, ASML ASML.AS , ASMI ASMI.AS , Soitec SOIT.PA , STMicro STMPA.PA et Infineon IFXGn.DE progressant de 0,2% à 3,9% vers 09h20 GMT.

(Wen-Yee Lee, Faith Hung et Ben Blanchard, Mara Vîlcu pour la version francaise, édité par Augustin Turpin)