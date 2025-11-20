TSE va fournir de l'électricité renouvelable aux sites de STMicroelectronics en France
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 09:56
TSE fournira à STMicroelectronics de l'électricité renouvelable produite par trois parcs solaires en France, exploités par TSE, d'une puissance totale d'environ 43 MW. Ce contrat de 15 ans, qui débutera en 2027, représente un volume global d'environ 780 GWh.
' Il s'agit de notre deuxième contrat d'achat d'électricité (PPA) en France, marquant une nouvelle étape importante vers l'objectif de ST d'atteindre la neutralité carbone dans ses activités opérationnelles (émissions des scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) d'ici 2027, notamment en s'approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables d'ici 2027 ', a déclaré Chouaib Rokbi, Executive Vice-President DTIT and Global Procurement Organization chez STMicroelectronics.
' Ce contrat d'achat d'électricité avec TSE augmentera la contribution des énergies renouvelables aux activités de ST en France, qui incluent la R&D, la conception, les ventes et le marketing ainsi que la fabrication des circuits intégrés en grands volumes. '
Valeurs associées
|19,224 EUR
|MIL
|-0,64%
A lire aussi
-
(Retire la référence erronée à SocGen ("la banque rouge et noire") §1) BNP Paribas monte en Bourse jeudi après le relèvement de son objectif de ratio CET1, un indicateur clef de sa performance financière, la banque française citant l’amélioration de la profitabilité, ... Lire la suite
-
Un tribunal espagnol ordonne à Meta de verser 550 millions de dollars à des entreprises de médias numériques
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails à partir du paragraphe 2) Un tribunal espagnol a ordonné à la multinationale ... Lire la suite
-
Atos annonce l'implémentation de la dernière évolution du système ASAP (Astreinte, Système d'Alerte et de Projection), auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), entité du ministère français de l'Intérieur. La DGSCGC ... Lire la suite
-
(AOF) - Plus forte baisse du SBF120, Soitec flanche de 22% à 26,88 euros en raison de perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est attendu en hausse organique séquentielle de 5% à 9% (mid-to-high single-digit) alors que ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer