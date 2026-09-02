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TScan Therapeutics en baisse après la suspension d'un essai clinique sur le cancer
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 13:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action du développeur de médicaments TScan Therapeutics TCRX.O recule de 9,9 % à 60 centimes avant l'ouverture du marché

** TCRX suspend le recrutement pour un essai clinique de phase avancée portant sur le TSC-101, un traitement expérimental contre les cancers du sang, invoquant un manque de fonds pour mener à bien l'étude

** La société cherchera un partenaire pour ses programmes consacrés aux cancers du sang et aux maladies auto-immunes, alors qu’elle réoriente ses efforts vers des thérapies cellulaires expérimentales destinées aux tumeurs solides

** Elle prévoit de lancer des essais cliniques de phase précoce chez l’homme pour deux traitements contre les tumeurs solides au quatrième trimestre 2027

** TCRX va également supprimer environ 75 % de ses effectifs, fermer ses sites de production internes et réduire ses activités de recherche

** Cette restructuration devrait permettre de réaliser 55 millions de dollars d’économies d’ici 2027 et de prolonger l’autonomie financière de la société jusqu’au quatrième trimestre 2027

** À la clôture d'hier, l'action TCRX affichait une baisse de 33,4 % depuis le début de l'année

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