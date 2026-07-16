Truth Social va proposer aux banques un accès "ultra-rapide" aux publications de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des éléments de contexte et des détails tirés du communiqué de presse) par Deborah Mary Sophia

Trump Media & Technology Group a dévoilé un flux de données payant et sous licence qui offrira aux banques et aux sociétés de courtage "l’accès le plus rapide" aux publications des comptes influents de Truth Social, tels que celui du président Donald Trump, dont les publications font souvent bouger les marchés mondiaux.

Ce produit, baptisé "Truth API", diffusera les publications des 10 comptes les plus influents à ses clients à un rythme nettement plus rapide que les notifications push habituelles sur la plateforme Truth Social, a déclaré un porte-parole.

Ce flux est destiné aux organisations "les plus touchées par le coût d’un retard d’information", telles que les sociétés de trading algorithmique, a précisé l’entreprise dans un communiqué. "Jusqu’à présent… les entreprises qui accordent la priorité au suivi des publications influentes sur Truth Social s’appuyaient sur une surveillance manuelle. Truth API comble cette lacune."

Cette initiative marque les premiers pas de TMTG dans le domaine des licences de données et ouvre une nouvelle source de revenus pour l’entreprise, qui a rencontré des difficultés à développer son activité médiatique face à la concurrence acharnée des grands réseaux sociaux.

"Les marchés réagissent déjà aux publications sur Truth Social… À mesure que son adoption se généralise, nous prévoyons que l’API Truth deviendra une source de revenus significative et durable pour l’entreprise", a déclaré Kevin McGurn, directeur général par intérim de TMTG.

Donald Trump a publié plusieurs annonces via son compte Truth Social qui ont secoué les marchés du monde entier, notamment ses droits de douane du "Jour de la Libération" et ses publications concernant les restrictions commerciales à l’encontre de la Chine, faisant de la plateforme une source d’information cruciale pour les traders, les entreprises et les institutions financières.

Le produit assurera une couverture 24 heures sur 24 des publications influentes et comprendra des archives remontant jusqu’à 2022. L’entreprise a indiqué avoir déjà signé des contrats avec des clients avant le lancement prévu le 1er août.

Selon un porte-parole, des entreprises extraient depuis des mois des données de Truth Social, en violation des conditions d’utilisation de TMTG.

"Nous allons mettre des bâtons dans les roues à ceux qui ne s’adressent pas directement à nous", a déclaré Kevin McGurn dans un communiqué.