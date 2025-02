Trumpisme et intelligence artificielle, quelles perspectives pour 2025 ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

L'IA est une des priorités affichée par Donald Trump au début de son mandat (crédit : photo d'illustration fictive générée par l'IA Grok2)

Le Trumpisme est une véritable révolution politique. Il bouleverse un establishment politique et économique au pouvoir depuis 30 ans. L'intelligence artificielle est une révolution technologique tout aussi importante.

Le but de cette note est d'analyser l'impact financier du Trumpisme à la lumière de l'intelligence artificielle.

Comment définir l'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle se définit comme la capacité d'une machine à réaliser le travail d'un humain sans que l'un soit distinguable de l'autre par un 2e humain. C'est le fameux test de Turing.

Un portefeuille géré par l'IA doit donc être capable de s'adapter aux changements de la structure du marché. C'est là la différence majeure avec la gestion quantitative. La gestion quantitative créée une sélection de valeurs basée sur un axe de valorisation (analyse par facteurs). Elle est une étape d'une gestion IA.

Ainsi, la gestion quantitative est très efficiente pour classifier les valeurs dans une matrice croissance/value et surévalué/sous-évalué. Mais elle ne permet pas d'allouer le portefeuille entre ces différents facteurs en fonction du scénario de marché.

Pourquoi l'IA devient incontournable en gestion financière ?

L'IA repose sur la création d'algorithmes qui traduisent en mathématiques la « langue » des marchés financiers. Ce langage financier est lui-même le reflet de toute l'activité humaine via l'économie réelle.

On assiste à une puissance sans cesse accrue de l'IA grâce à l'effondrement du coût de l'information financière, complexification croissante de l'univers investissable avec la mondialisation, et puissance exponentielle de traitement de cette information via les puces Nvidia.

Un reproche majeur de l'IA est qu'il va standardiser les méthodes d'investissement financier. Ceci est faux dans la même mesure où les gérants actifs ont chacun des décisions d'investissement différentes alors qu'ils ont été formés aux mêmes modèles de valorisation financière.

Quelles performances pour 2024 ?

L'intelligence artificielle permet d'ancrer les décisions d'investissement sur la structure du marché et non pas sur le consensus des analystes. Ceci permet d'éviter des erreurs d'allocation majeure.

Le graphe suivant montre la performance mensuelle réelle d'un contrat d'assurance vie en unités de compte rebalancé à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Le profil de risque est équilibré. La performance totale est de 20%.

Source: Evariste Quant Research, Harvest O2S.

L'attribution de performance de notre portefeuille d'allocation d'actifs permet d'analyser les principaux tournants de 2024. De janvier à février, les actions Européennes ont semblé sur performé. Nous avons au contraire privilégié les actions technologiques car elles étaient encore très sous valorisées. Ce choix a été très porteur jusqu'en juillet 2024. Il y a eu alors une consolidation forte liée à la montée de Trump face à Biden. La candidature de Kamala Harris a renversé cette tendance du fait de ses liens étroits avec la big tech californienne en particulier Apple via la veuve de Steve Jobs. Malgré cela, nous avons modifié notre stratégie pour réduire le biais big tech et revenir sur l'ensemble du marché via le SP500.

À la suite de l'arrivée de Trump, le « hype » (« scénario à la mode ») du marché a été de croire à une reprise des small caps via le Russell 2000. Nous n'avons pas d'opinion tranchée sur ce sujet. De toutes les façons, le nombre de fonds investis sur le marché USA éligibles à l'assurance vie est paradoxalement bien limité. La raison principale est qu'il est bien plus difficile de battre l'indice aux USA qu'en Europe. Les mega caps ont des performances exceptionnelles (« magnificent seven »). De plus, le marché est très efficient.

Sur l'année, nous avons ainsi limité l'impact de la baisse des actions françaises du fait de la surexposition du luxe français à la Chine, et de l'impact de l'instabilité politique et donc budgétaire sur la croissance.

La performance de notre portefeuille d'allocation d'actifs est bonne autour de 11% pour un profil équilibré 60% actions, 40% obligations.

Le tableau suivant montre la performance mensuelle réelle d'un contrat d'assurance vie en unités de compte rebalancé à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Le profil de risque est équilibré. La performance 2024 est de 11.56%.

Source: Evariste Quant Research, Harvest O2S.

Quelle stratégie pour 2025 ?

La révolution Trumpienne modifie profondément la structure du marché. Elle semble vouloir remettre en cause 30 ans de globalisation. Elle est sans doute un retour non pas au fascisme comme le pensent certains, mais bien plus à l' «américanisme », c'est-à-dire un retour à certaines valeurs conservatrices des États-Unis.

Quels thèmes d'investissement pour 2025 ?

Continuer à privilégier les actions US aux actions Europe et actions Chine et donc aux actions Monde. Préférer le SP500 au Nasdaq afin de limiter l'impact d'une revalorisation d'Apple, Microsoft et Google, du fait d'un risque de décartellisation par le Department of Justice. Sous pondérer les obligations du fait de la hausse des taux réels liés à une hausse de la croissance long terme US. Risque d'une hausse de la prime de risque Eurozone du fait d'un risque systémique lié à l'impact du Trumpisme sur l'Europe. Surpondérer le USD à un fonds monétaire Euro comme actif sans risque. La hausse des tarifs douaniers US est potentiellement inflationniste. Elle peut être compensée par la hausse du USD (« effet Reagan »). Se méfier de l'or et autres actifs réels. La reprise de la croissance est négative pour les actifs de misère que sont l'or et dans une certaine mesure l'immobilier. La hausse des taux réels est très négative pour l'or via le paradoxe de Gibson décrit par Keynes.

Investissements par thèmes du marché.

« Energiewende » (tournant énergétique allemand) : Rester à l'écart du secteur automobile européen qui semble avoir surinvesti sur la filière électrique Ukraine : anticiper une hausse des cours agricoles avec la réduction des subventions américaines agricoles, la fin du dumping des céréales ukrainiennes, réduire l'exposition au système militaro-industriel Intelligence artificielle: continuer à investir dans l'IA en élargissant l'univers d'investissement des mega techs à des techs mid small Hausse des taxes à l'importation : acheter le USD comme actif sans risque (fonds monétaire USD), sortir des secteurs les plus exposés : tech chinoise, voitures allemandes, secteur énergétique canadien, etc… Actions Européennes : sous investir dans les actions européennes, en particulier value. Ne garder que les actions d hyper croissance

Conclusion

Le Trumpisme va sans doute impacter fortement la structure des marchés financiers

Le marché américain est sans doute le plus attractif

Un analyste financier n'a pas à juger des bienfaits politiques du Trumpisme par rapport aux globalistes,deux «Weltanschauung » (vision du monde) souvent opposées. C'est au citoyen de le faire.

Un investisseur qui cherche à maximiser le rendement de son épargne doit sans doute actuellement surinvestir aux USA, zone économique où la croissance des profits semble actuellement la plus dynamique.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Disclaimer.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.