Trump vs Fed : Lisa Cook contre attaque

(AOF) - La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, que Donald Trump souhaite limoger, a porté plainte cet après-midi contre le président américain pour son renvoi " sans précédent et illégal ". Lundi soir, ce dernier avait annoncé sa révocation avec effet immédiat. " Il n'a pas l'autorité pour le faire. Je ne démissionnerai pas ", lui avait rétorqué Lisa Cook. " L'indépendance opérationnelle de la Réserve fédérale est essentielle à sa capacité de prendre des décisions économiques judicieuses, sans subir les pressions politiques liées au cycle électoral ", peut-on lire dans la plainte citée par The Hill.

La décision d'aujourd'hui marque une escalade majeure dans le conflit grandissant entre la Maison Blanche, qui souhaite une politique monétaire plus souple, et la Réserve fédérale.

L'affaire se réglera désormais devant les tribunaux et devrait se terminer à la Cour suprême. Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,40% à 1,1685 dollar.

En début d’après-midi, les investisseurs ont pris connaissance d'une croissance plus élevée que prévu aux Etats-Unis. Le produit intérieur brut a progressé de 3,3% au deuxième trimestre après un repli de 0,5% au premier trimestre. Il était attendu en hausse de 3%, comme en première estimation.