 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 774,50
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump vs Fed : Lisa Cook contre attaque
information fournie par AOF 28/08/2025 à 16:39

(AOF) - La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, que Donald Trump souhaite limoger, a porté plainte cet après-midi contre le président américain pour son renvoi " sans précédent et illégal ". Lundi soir, ce dernier avait annoncé sa révocation avec effet immédiat. " Il n'a pas l'autorité pour le faire. Je ne démissionnerai pas ", lui avait rétorqué Lisa Cook. " L'indépendance opérationnelle de la Réserve fédérale est essentielle à sa capacité de prendre des décisions économiques judicieuses, sans subir les pressions politiques liées au cycle électoral ", peut-on lire dans la plainte citée par The Hill.

La décision d'aujourd'hui marque une escalade majeure dans le conflit grandissant entre la Maison Blanche, qui souhaite une politique monétaire plus souple, et la Réserve fédérale.

L'affaire se réglera désormais devant les tribunaux et devrait se terminer à la Cour suprême. Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,40% à 1,1685 dollar.

En début d’après-midi, les investisseurs ont pris connaissance d'une croissance plus élevée que prévu aux Etats-Unis. Le produit intérieur brut a progressé de 3,3% au deuxième trimestre après un repli de 0,5% au premier trimestre. Il était attendu en hausse de 3%, comme en première estimation.

Banques centrales
Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank