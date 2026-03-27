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Trump veut que Deere et Caterpillar réduisent les coûts des tracteurs pour les agriculteurs
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la baisse du cours de l'action au paragraphe 2)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il souhaitait que les grandes marques de fournitures agricoles, notamment John Deere, Case et Caterpillar, réduisent les coûts des tracteurs et des équipements des agriculteurs.

Les actions de Deere & Co DE.N ont baissé de 2% après la déclaration, tandis que le fabricant de Case CNH CNH.N a baissé de 1%. Caterpillar CAT.N est resté pratiquement inchangé.

"Je veux que John Deere et Case et tous les autres - ce sont de grandes entreprises, Caterpillar.... Je veux que ces entreprises vous le donnent sous la forme d'une baisse des coûts des tracteurs et des équipements", a déclaré M. Trump lors d'un événement organisé à la Maison Blanche.

M. Trump a également annoncé une série de mesures destinées aux communautés agricoles, en déclarant que l'administration américaine des petites entreprises offrirait de nouvelles garanties de prêt aux agriculteurs et aux fournisseurs de denrées alimentaires.

M. Trump a également annoncé une mise à jour des normes relatives aux carburants renouvelables et a déclaré qu'il chercherait à obtenir du Congrès une aide supplémentaire pour les agriculteurs.

Agriculteurs en colère

Valeurs associées

CATERPILLAR
696,145 USD NYSE -0,98%
CNH INDUSTRIAL
10,755 USD NYSE -1,78%
DEERE & CO
569,180 USD NYSE -2,14%
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