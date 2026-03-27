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Wall Street encore en nette baisse, la guerre fait craindre pour croissance et inflation
information fournie par AFP 27/03/2026 à 21:14

Un écran à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un écran à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a de nouveau terminé en nette repli vendredi, inquiète du prolongement de la guerre au Moyen-Orient et de ses effets sur l'inflation et la croissance économique aux Etats-Unis et dans le monde.

L'indice Dow Jones a conclu en baisse de 1,72% et l'indice élargi S&P 500 de 1,67%, mais, tout comme la veille, c'est le Nasdaq, à forte composition technologique, qui a mené la descente, abandonnant 2,15%.

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