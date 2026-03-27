Brésil: sorti de l'hôpital, Bolsonaro de retour chez lui pour purger sa peine

Photo diffusée par Metropoles montrant l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro arrivant à son domicile vêtu d'un gilet pare-balles après sa sortie de l'hôpital DF Star, le 27 mars 2026 à Brasilia ( Metropoles / Vinicius Schmidt )

Après deux semaines d'hospitalisation pour une bronchopneumonie, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a regagné vendredi son domicile pour purger en résidence surveillée sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

M. Bolsonaro, 71 ans, "vient tout juste de sortir de l'hôpital", a déclaré dans la matinée à des journalistes son cardiologue, Brasil Caiado, devant la clinique privée DF Star de Brasilia.

Des images publiées par la presse locale le montrent, vêtu d'un gilet pare-balles, à son arrivée dans sa villa d'un lotissement de luxe de la capitale. Il joue ensuite avec des chiens dans la partie extérieure de la maison.

"Merci Seigneur, (...) nous allons à la maison, mon mari et moi", a réagi sur Instagram son épouse, Michelle Bolsonaro, fervente chrétienne évangélique.

L'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) avait été hospitalisé le 13 mai pour une bronchopneumonie après un malaise accompagné d'une forte fièvre, de sueurs et de frissons, survenu alors qu'il était incarcéré au complexe pénitentiaire de Papuda, également à Brasilia.

Il est resté plus d'une semaine en soins intensifs.

Michelle Bolsonaro, l'épouse de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, lors d'une conférence de presse après la sortie de son mari de l'hôpital DF Star, le 27 mars 2026 à Brasilia ( AFP / Sergio Lima )

Selon ses médecins, cette infection respiratoire est la conséquence d'un épisode de bronchoaspiration, problème récurrent lié aux séquelles d'un coup de couteau reçu à l'abdomen lors d'un meeting de campagne en 2018.

Depuis, Jair Bolsonaro a subi de nombreuses opérations et souffre de crises de hoquet, parfois accompagnées de vomissements.

- Fils aîné candidat -

Pour sa convalescence, l'ex-président a été autorisé par le juge de la Cour suprême en charge de son dossier, Alexandre de Moraes, à purger sa peine à domicile à titre temporaire, pour 90 jours renouvelables.

Il doit porter un bracelet électronique, et il lui est interdit d'utiliser un téléphone portable et les réseaux sociaux.

Des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro attendent sa sortie de l'hôpital DF Star, le 27 mars 2026 à Brasilia ( AFP / Sergio Lima )

Il peut en revanche recevoir des visites de sa famille, ses avocats et ses médecins.

Malgré sa condamnation et sa santé fragile, Jair Bolsonaro demeure un leader incontournable du camp conservateur dans le plus grand pays d'Amérique latine.

Il était déjà incarcéré quand il a adoubé en décembre son fils aîné, Flavio, comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain.

Le sénateur Flavio Bolsonaro, 44 ans, est au coude à coude dans les sondages avec le président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui compte briguer un quatrième mandat.

Jeudi soir, Lula a joué la provocation en comparant Jair Bolsonaro à une vieille voiture "à la casse".

Une réplique à une pique lancée un mois plus tôt par le sénateur, qui avait décrit le président de 80 ans comme "un vieux tacot (...) qui ne mène nulle part".

- Raisons "humanitaires" -

En septembre, Jair Bolsonaro a été condamné par la Cour suprême pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale de 2022 face à Lula.

Après une période en résidence surveillée, il a été incarcéré en novembre pour avoir tenté d'endommager son bracelet électronique avec un fer à souder - un geste interprété par le juge Moraes comme une tentative de fuite.

L'ancien chef de l'Etat a pu rentrer chez lui vendredi car ce même magistrat lui a finalement concédé cette assignation à résidence pour raisons "humanitaires", vu son état de santé.

Il avait rejeté auparavant plusieurs requêtes en ce sens déposées par la défense.

À l'issue du délai de 90 jours, une expertise médicale pourra être menée pour évaluer la nécessité ou non de prolonger ce placement en résidence surveillée.

Le cardiologue de M. Bolsonaro a indiqué qu'il devrait retourner à l'hôpital fin avril, pour subir une "arthroscopie" de l'épaule gauche, intervention chirurgicale simple pour traiter des problèmes d'articulation.