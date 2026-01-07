Trump veut interdire les investissements de Wall Street dans les maisons individuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wall Street blâmé pour la réduction de l'offre de logements et l'inflation des loyers

Les actions des constructeurs de logements chutent fortement après les commentaires de Trump

Trump fait face à des pressions sur le coût de la vie avant les élections de mi-mandat

(Ajoute le contexte au paragraphe 4, plus de données aux paragraphes 8 et 12; ajoute un graphique) par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration s'apprêtait à interdire aux entreprises de Wall Street d'acheter des maisons individuelles dans le but de réduire les prix de l'immobilier, un coup dur potentiel pour les propriétaires de fonds privés qui a également fait pression sur les actions des constructeurs de maisons.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a déclaré qu'il prenait immédiatement des mesures pour mettre en œuvre l'interdiction, qu'il demanderait également au Congrès de codifier dans une loi.

"Pendant très longtemps, l'achat et la possession d'une maison ont été considérés comme le summum du rêve américain", a écrit Donald Trump, ajoutant que l'inflation avait mis ce rêve hors de portée pour de nombreux Américains.

"Les gens vivent dans des maisons, pas dans des entreprises",a déclaré Donald Trump, qui est soumis à une pression croissante pour répondre à l'inquiétude des électeurs concernant le coût de la vie avant les élections de mi-mandat au Congrès qui se tiendront cette année.

Une initiative républicaine visant les propriétaires de Wall Street aurait pour effet pervers d'aligner le parti sur les démocrates, qui critiquent depuis des années l'achat de logements par les entreprises, affirmant qu'il a contribué à augmenter le coût du logement, et qui ont proposé en vain des projets de loi visant à réprimer cette tendance.

WALL STREET BLÂMÉ POUR LA RÉDUCTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS

Les institutions de Wall Street telles que Blackstone

BX.N , American Homes 4 Rent AMH.N et Progress Residential ont acheté des milliers de maisons individuelles depuis que la crise financière de 2008 a entraîné une vague de saisies immobilières.

En juin 2022, les investisseurs institutionnels possédaient environ 450 000 logements, soit environ 3 % de tous les logements locatifs unifamiliaux au niveau national, selon une étude réalisée en 2024 par le Government Accountability Office (GAO).

American Homes 4 Rent AMH.N a chuté à son plus bas niveau depuis près de trois ans, à 28,84 $, et a été interrompu pour cause de volatilité avant que les échanges ne reprennent. Ses actions étaient en dernier lieu en baisse de près de 6 % à 30,61 $.

Les actions de Blackstone ont atteint leur plus bas niveau en un mois à 147,52 dollars et étaient en dernier lieu en baisse d'environ 4,5 % à 155,33 dollars. L'indice immobilier PHLX

.HGX était en baisse de 2,3% sur la séance, en voie de réaliser sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 17 novembre.

Blackstone, American Homes 4 Rent et Progress Residential n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les propriétaires de Wall Street contestent le fait que leurs investissements aient alimenté l'inflation. Dans une note de recherche datant de janvier 2025, Blackstone a déclaré que les achats institutionnels de logements avaient diminué de 90 % depuis 2022 et que la pénurie d'offre était à l'origine de l'augmentation des prix des logements.

L'étude du GAO a montré que l'effet de l'achat institutionnel de logements sur les possibilités d'accession à la propriété n'était pas clair, en partie à cause du manque de données.

Les critiques affirment que les sociétés de Wall Street sont également de mauvais propriétaires, lésinant sur l'entretien afin de satisfaire les investisseurs, et qu'elles ont expulsé à tort des locataires lors de la pandémie de COVID-19.

"L'expérience des résidents s'en ressent", déclare Jeff Holzmann, directeur de l'exploitation de RREAF Holdings, une société d'investissement immobilier basée à Dallas et dont les actifs s'élèvent à plus de 5 milliards de dollars.

"Au lieu d'appeler votre propriétaire pour discuter d'un problème, vous appelez un centre d'appel qui vous fait tourner en rond."

LA PRESSION DE L'ACCESSIBILITÉ

Donald Trump, qui a parfois rejeté les préoccupations relatives à l'accessibilité financière et imputé l'inflation à son prédécesseur démocrate, a vu sa propre cote de popularité s'effondrer depuis son investiture, les Américains s'inquiétant de l'économie.

Il n'a pas été possible d'établir clairement quelle autorité Donald Trump utiliserait pour imposer une interdiction immédiate, et il n'a pas précisé les changements qu'il souhaitait obtenir du Congrès.

La Maison-Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le président américain devait signer des décrets non spécifiés plus tard dans la journée de mercredi.

Depuis la première victoire électorale de Donald Trump, les prix de l'immobilier aux États-Unis ont augmenté de 75 %, soit plus du double de la hausse de l'ensemble des prix à la consommation mesurée par l'IPC. Toutefois, la hausse des prix de vente des logements s'est considérablement ralentie au cours de l'année écoulée.

La semaine dernière, l'Agence fédérale de financement du logement a indiqué que les prix de vente des logements au niveau national n'avaient augmenté que de 1,7 % en octobre par rapport à l'année précédente, soit la hausse la plus faible depuis plus de 13 ans. C'est moins de la moitié du taux auquel ils grimpaient lorsque Donald Trump est revenu au pouvoir en janvier dernier et une fraction de leurs gains maximaux de près de 20 % en 2021 et 2022.

L'un des principaux facteurs de l'inflation des prix de l'immobilier a été la pénurie de biens à vendre, bien que cette situation se soit lentement améliorée au cours de l'année écoulée, selon les données de l'Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors).

En novembre, l'inflation annuelle du coût du logement, qui avait atteint 8,2 % au lendemain de la pandémie, s'était également ralentie pour atteindre 3 %, son niveau le plus bas depuis plus de quatre ans, selon l'indice des prix à la consommation du département du travail.