Trump vante les accords agricoles conclus avec la Chine, sans donner beaucoup de détails

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de Trump et de détails) par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les agriculteurs américains seraient satisfaits de ses accords commerciaux et que la Chine achèterait pour “des milliards de dollars” de soja, mais il n'a donné aucun détail sur d'éventuels nouveaux achats.

Trump s'est entretenu avec des journalistes à bord d'Air Force One alors qu'il rentrait aux États-Unis après une visite d'État à Pékin.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré vendredi que les États-Unis s'attendent à ce que la Chine achète pour “plusieurs dizaines de milliards” de dollars de produits agricoles américains au cours des trois prochaines années à la suite de cette visite d'État, mais a précisé que ce chiffre ne concernait pas uniquement le soja, mais l'ensemble des produits agricoles.

La Chine a considérablement réduit ses achats de soja américain depuis le premier mandat de Trump, s'approvisionnant à environ 15% aux États-Unis en 2025, contre 41% en 2016. Le pays se tourne plutôt vers des alternatives moins chères provenant du Brésil .

“Les agriculteurs vont être très heureux. Ils vont acheter pour des milliards de dollars de soja”, a déclaré Trump aux journalistes.

Selon le ministère américain de l’Agriculture,les agriculteurs américains devraient enregistrer cette saison la deuxième plus importante récolte de soja jamais enregistrée,avec un rendement de .