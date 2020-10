Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump "va très bien" et n'est pas sous assistance respiratoire-médecin Reuters • 03/10/2020 à 19:50









(Actualisé avec déclaration de Trump sur Twitter) WASHINGTON, 3 octobre (Reuters) - Donald Trump, le président américain, "va très bien" et n'a pas eu de fièvre au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi son médecin personnel, Sean Conley. "L'équipe et moi-même sommes très satisfaits des progrès réalisés par le président", a déclaré le praticien devant l'hôpital militaire Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland, où le chef d'Etat a été admis. Une source proche de la situation a toutefois déclaré à la presse que le président n'était pas encore totalement sur le chemin de la rémission et que son état de santé avait suscité des inquiétudes au cours des dernières 24 heures. Selon cette source, les 48 prochaines heures seront cruciales. Donald Trump n'est pas sous assistance respiratoire et n'est pas soigné avec de l'hydroxychloroquine, ce traitement controversé qu'il a longtemps préconisé, a précisé Sean Conley, mais avec un cocktail d'anticorps polyclonaux du laboratoire Regeneron REGN.O , ainsi qu'avec du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, de la mélatonine et de l'aspirine. "Les médecins, les infirmière et l'ENSEMBLE du GRAND centre hospitalier Walter Reed (...) sont INCROYABLES", a réagi sur Twitter le président américain. "Des progrès incroyables ont été réalisés au cours des six derniers mois dans le combat contre CE FLEAU. Avec leur aide, je me sens bien." (Christopher Bing et Alexandra Bing; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ -0.59%