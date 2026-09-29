Trump va recevoir Amodei (Anthropic), Huang (Nvidia) et d'autres dirigeants, alors que les craintes liées à l'IA s'intensifient

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* Une réunion pour trouver le juste équilibre entre innovation en matière d’IA et contrôle, déclare le président Johnson

* Les directeurs généraux d’OpenAI, d’Anthropic, de Nvidia, de Google et de Meta devraient tous être présents

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 73 % des personnes interrogées craignent que les entreprises spécialisées dans l’IA n’aient pas pris suffisamment de mesures pour prévenir des préjudices graves

(Ajout de Karp et Kratsios au paragraphe 2)

par Alexandra Alper et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump rencontrera mardi des dirigeants du secteur des technologies, notamment Mark Zuckerberg de Meta META.O , Sundar Pichai de Google GOOG.O et Dario Amodei d’Anthropic, pour discuter de l’IA, alors que la pression s’intensifie pour que le président se penche sur les risques liés à cette technologie.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et Greg Brockman, président d’OpenAI, devraient également être présents, selon plusieurs sources proches de l’organisation. Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, sera également présent, tout comme Alex Karp, de Palantir, selon un porte-parole de l’entreprise. Michael Kratsios, conseiller de Trump en matière de technologie, sera présent, selon un responsable de l’administration.

Trump rencontrera ces dirigeants quelques semaines après qu’OpenAI et Anthropic ont signalé que leurs agents d’IA avaient agi de manière incontrôlée et piraté les systèmes de clients sans en avoir reçu l’ordre. Ces intrusions ont incité des chercheurs à avertir que certains développeurs d’IA estiment que cette technologie pourrait tuer des êtres humains d’ici une décennie, ce qui a alimenté les appels à l’action de la part des législateurs démocrates et républicains.

La réunion de mardi s’attachera à trouver un équilibre entre innovation et contrôle, a déclaré lundi le républicain Johnson , alors que les inquiétudes concernant le potentiel des agents d’IA rebelles à nuire aux humains se sont ancrées dans la conscience collective, renforçant ainsi les appels à une réglementation. Donald Trump a qualifié de “canular” les craintes relatives à la menace que représenterait l’IA pour l’humanité.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant les objectifs ou les thèmes de la réunion.

Trump a à plusieurs reprises minimisé les inquiétudes concernant l’IA, soulignant l’importance de préserver l’avantage concurrentiel du pays face à la Chine et désignant le ministère de la Justice comme un garde-fou préexistant en matière d’IA. Johnson a fait écho à ces propos lors d’une interview accordée lundi à Fox Business Network.

“Nous n’avons pas besoin d’un moratoire. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter pour réglementer cela de manière excessive, car nous perdrions la course face à la Chine”, a-t-il déclaré. “Il est important de poursuivre l’innovation, mais nous devons trouver le juste équilibre. C’est de cela qu’il sera question lors de la discussion.”

Mais un sondage national Reuters/Ipsos réalisé du 17 au 20 septembre montre qu’environ 73 % des personnes interrogées craignent que les entreprises du secteur de l’IA n’aient pas fait assez pour empêcher l’IA de causer de graves préjudices à la société, et 55 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il serait bon de ralentir le développement de l’IA.

M. Amodei, d’Anthropic, s’est exprimé sans détours sur la menace que représente l’IA, déclarant devant le Conseil de sécurité de l’ONU le 23 septembre que, si elle était mal gérée, “l’IA pourrait constituer un risque pour l’humanité tout entière”. Cet avertissement a refait surface dans le prospectus d’introduction en bourse de la société, a rapporté Reuters lundi , alors même qu’Anthropic vise une valorisation de 2.000 milliards de dollars pour une technologie qui, selon elle, pourrait dépasser l’industrialisation en termes d’impact sur l’économie mondiale.

En vertu d’un décret signé par Donald Trump en juin, les développeurs d’IA sont invités à soumettre volontairement les “modèles de pointe concernés” au gouvernement américain pour examen, au plus tard 30 jours avant de les communiquer à des partenaires de confiance.

Avant la réunion, Trump prendra la parole lors d’un événement dévoilant le nouveau site America.gov, en présence de directeurs généraux du secteur technologique et du vice-président JD Vance.

Cette réunion fait également suite à la visite du président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche la semaine dernière, au cours de laquelle ses entretiens avec Trump ont révélé des points de vue divergents sur l’IA . Alors que Trump a insisté sur les réseaux sociaux sur le fait que Xi était d’accord avec son projet de “laisser les choses exactement telles qu’elles sont”, Xi semblait privilégier une approche plus proactive.

“Nous avons à la fois la capacité et la responsabilité de développer et de gérer l’IA pour le bien de tous, et de veiller à ce que son développement reste toujours sous contrôle humain et serve le bien-être de la population”, a déclaré Xi.