Trump va mettre en avant les résultats économiques lors de sa visite dans le Michigan, alors que les électeurs s'inquiètent à l'approche des élections législatives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Supprime la référence à Mallory McMorrow, qui a suspendu sa campagne, et précise, au paragraphe 11, qu’El-Sayed est un ancien responsable de la santé publique et non un sénateur d’État)

* Les sondages dans le Michigan montrent que Trump se heurte au scepticisme des électeurs

* La course au Sénat du Michigan attire l'attention nationale

* L'inauguration d'un pont met en lumière les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada

par Jarrett Renshaw et Kalea Hall

Le président Donald Trump se rendra lundi sur un site d’essais de General Motors à GM.N , dans le Michigan, pour vanter ses politiques commerciales et industrielles, cherchant à recentrer l’attention sur l’économie alors même qu’un conflit croissant avec l’Iran assombrit les perspectives politiques et attise les craintes inflationnistes.

À moins de 100 jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, Trump espère changer le discours politique après des mois dominés par le conflit avec l’Iran .

Alors que la Maison Blanche prévoit de mettre en avant ce qu’elle qualifie de renouveau industriel, marqué par de nouveaux investissements dans les usines et la création d’emplois, la situation économique générale reste mitigée: la hausse des prix de l’essence, une inflation tenace et l’inquiétude croissante du public face à la crise au Moyen-Orient menacent d’éroder le soutien des électeurs.

Les électeurs du Michigan se montrent de plus en plus sceptiques quant à la gestion de l’économie et du commerce par Trump, selon Bernie Porn, président et sondeur chez Epic MRA. La cote de popularité de Trump dans cet État est tombée à 33 %, avec 61 % de désapprobation, tandis que la plupart des électeurs estiment que ce sont les consommateurs — et non les pays étrangers — qui supportent le coût des droits de douane.

“Il est confronté à un sérieux problème à l’approche des élections de mi-mandat, car les gens ne le croient pas et pensent qu’il ne dit pas la vérité”, a déclaré Bernie Porn à propos des difficultés de Trump dans le Michigan, où Epic MRA a son siège.

La porte-parole de la Maison Blanche, Liz Huston, a déclaré que le programme “America First” du président avait incité les constructeurs automobiles à investir, à embaucher et à se développer, qualifiant ce rythme de croissance de “sans précédent depuis des décennies”.

Elle a ajouté que Donald Trump “tenait sa promesse de ramener l’industrie manufacturière aux États-Unis et de relancer l’industrie automobile”.

Trump et les républicains disposent d’un avantage considérable en matière de collecte de fonds, grâce au soutien massif des donateurs et à une infrastructure de campagne solide, mais les sondages montrent que les démocrates ont une longueur d’avance en termes d’enthousiasme et de motivation des électeurs. Cet écart pourrait s’avérer déterminant lors des élections de mi-mandat, où le taux de participation est souvent décisif.

Trump a battu l’ancienne vice-présidente Kamala Harris d’environ 1,4 point de pourcentage dans le Michigan en 2024, redonnant ainsi l’État aux républicains après la victoire de Joe Biden dans cet État en 2020.

Le Michigan sera un terrain d’affrontement crucial dans la lutte pour le contrôle du Congrès, un siège vacant au Sénat attirant l’attention nationale. Les électeurs républicains et démocrates de l’État choisiront leurs candidats lors d’une primaire en août.

La course au Sénat permettra de vérifier si la popularité de Trump auprès des électeurs de la classe ouvrière peut se traduire par des gains politiques plus larges. Les républicains se rallient à l’ancien membre du Congrès Mike Rogers, tandis que les démocrates organisent une primaire très disputée opposant la députée Haley Stevens à l’ancien responsable de la santé publique Abdul El-Sayed.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Au cours de son déplacement dans le Michigan, Trump devrait se rendre au Milford Proving Ground de GM, le centre d’essais automobiles de l’entreprise. Situé à environ 40 miles (65 km) au nord-ouest de Détroit, le site s’étend sur des milliers d’acres et comprend des pistes d’essai, des laboratoires et des installations spécialisées permettant de simuler des conditions de conduite réelles.

La directrice générale de GM, Mary Barra, devrait assister à l’événement, a confirmé l’entreprise.

Donald Trump a eu recours à des droits de douane pour inciter les constructeurs américains à rapatrier leur production aux États-Unis, notamment GM, qui prévoit de délocaliser la production du Chevrolet Blazer depuis le Mexique, tout en augmentant la production de l’Equinox aux États-Unis afin de compléter les capacités existantes.

Les constructeurs automobiles et leurs équipementiers ont dû composer avec les droits de douane et les changements de politique, notamment en matière de réglementation sur les émissions, ce qui a contraint les entreprises à adapter leurs stratégies à long terme.

Encouragé par les administrations Obama et Biden, GM a investi massivement dans l’avenir des véhicules électriques. Mais les ventes de VE aux États-Unis ont fléchi depuis l’expiration d’un crédit d’impôt à la consommation à l’automne dernier, et les constructeurs automobiles ont procédé à des dépréciations de plusieurs milliards de dollars en réduisant leurs projets liés aux VE, notamment 10,9 milliards de dollars de charges engagées par GM pour restructurer son activité de véhicules électriques.

Pourtant, le marché américain semble solide pour GM. La semaine dernière, l’entreprise a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026 pour la deuxième fois cette année, invoquant notamment la demande américaine soutenue pour les pick-up et les SUV haut de gamme.

Le déplacement de Trump intervient peu après l’inauguration du pont international Gordie Howe reliant Détroit à Windsor, en Ontario, un axe commercial majeur qui souligne les liens économiques entre les deux pays malgré des relations tendues.

Le Canada a célébré vendredi l'inauguration du pont lors d'une cérémonie à laquelle n'ont pas assisté de responsables américains, en raison de différends avec l'administration Trump concernant les nouveaux droits de douane américains et de désaccords sur les recettes générées par les péages du pont.